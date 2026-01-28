Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

Подозреваемых в ограблении часового магазина в Старой Риге — выдали Латвии

Редакция PRESS 28 января, 2026 16:19

ЧП и криминал 0 комментариев

В январе Финляндия экстрадировала в Латвию трёх мужчин, подозреваемых в вооружённом ограблении магазина часов в Старом городе Риги, совершённом в апреле 2025 года.

Госполиция Латвии завершила расследование и передала уголовное дело в прокуратуру для начала уголовного преследования. Все трое подозреваемых находятся под стражей в Рижской центральной тюрьме.

По данным следствия, 29 апреля 2025 года злоумышленники, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, за несколько минут похитили из магазина около 80 эксклюзивных наручных часов общей стоимостью примерно 690 000 евро.

В ходе совместного расследования с Европолом и Евроюстом было установлено, что преступление совершила группа из четырёх граждан Сербии. По версии правоохранительных органов, это были молодые мужчины в возрасте до 30 лет, которые после налёта в Риге готовились к аналогичному преступлению в Хельсинки. Для этого они заранее приобрели пистолет, колун и топоры.

Подозреваемые были задержаны в Финляндии 7 октября 2025 года. При обысках в их багаже и шкафчиках полиция обнаружила чёрную одежду, обувь, перчатки, три тёмные сумки-трубы, упакованные отдельно для каждого из них, а также камуфляжные капюшоны и парик. Изъятые предметы, по мнению следствия, свидетельствуют о чётком распределении ролей и подготовке к нападению.

После предъявления обвинений по делу о планируемом ограблении в Финляндии трое задержанных были экстрадированы в Латвию в январе этого года.

Четвёртый подозреваемый, чья личность установлена, объявлен в международный розыск.

Правоохранительные органы также продолжают поиски похищенных часов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кусочки стекла и насекомые обнаружены в магазинных солениях: латвийцев предупреждают
Важно

Кусочки стекла и насекомые обнаружены в магазинных солениях: латвийцев предупреждают

Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие
Важно

Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие

Смертельное ДТП: полиция разыскивает родственников погибшей
Важно

Смертельное ДТП: полиция разыскивает родственников погибшей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Грипп набирает силу: лидирует тип А

Новости Латвии 18:55

Новости Латвии 0 комментариев

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Читать
Загрузка

Премьер прокомментировала предложение Валайниса: в стране нет энергетического кризиса

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Пилот, успешно посадивший российский самолет в пшеничном поле, работает курьером: почему?

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Читать

Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

Наука 18:34

Наука 0 комментариев

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Читать

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Выбор редакции 18:30

Выбор редакции 0 комментариев

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

Читать

«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Читать

Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

Читать