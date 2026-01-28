Подозреваемых в ограблении часового магазина в Старой Риге — выдали Латвии

Госполиция Латвии завершила расследование и передала уголовное дело в прокуратуру для начала уголовного преследования. Все трое подозреваемых находятся под стражей в Рижской центральной тюрьме.

По данным следствия, 29 апреля 2025 года злоумышленники, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, за несколько минут похитили из магазина около 80 эксклюзивных наручных часов общей стоимостью примерно 690 000 евро.

В ходе совместного расследования с Европолом и Евроюстом было установлено, что преступление совершила группа из четырёх граждан Сербии. По версии правоохранительных органов, это были молодые мужчины в возрасте до 30 лет, которые после налёта в Риге готовились к аналогичному преступлению в Хельсинки. Для этого они заранее приобрели пистолет, колун и топоры.

Подозреваемые были задержаны в Финляндии 7 октября 2025 года. При обысках в их багаже и шкафчиках полиция обнаружила чёрную одежду, обувь, перчатки, три тёмные сумки-трубы, упакованные отдельно для каждого из них, а также камуфляжные капюшоны и парик. Изъятые предметы, по мнению следствия, свидетельствуют о чётком распределении ролей и подготовке к нападению.

После предъявления обвинений по делу о планируемом ограблении в Финляндии трое задержанных были экстрадированы в Латвию в январе этого года.

Четвёртый подозреваемый, чья личность установлена, объявлен в международный розыск.

Правоохранительные органы также продолжают поиски похищенных часов.