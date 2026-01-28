Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

Максим Галкин оказался в центре пожара в Куршевеле (ФОТО)

СтарХит 28 января, 2026 16:14

Важно 0 комментариев

Максим Галкин оказался в центре пожара на горнолыжном курорте. Огонь возник в одном из дорогих отелей Куршевеля. В личном блоге шоумен показал, что недалеко от склона, где он и другие туристы съезжают вниз, горит пятизвездочный отель «Де Гранд Альп». По информации СМИ, оттуда были эвакуированы почти 300 человек. Кроме того, огонь едва не распространился на соседнее здание.

Благо, гостиницы, где остановился 49-летний Максим Галкин с семьей, пожар не коснулся, комик наблюдал за происходящим лишь издалека.

«У нас в Куршевеле пожар, горит отель „Де Гранд Альп“. С вечера горит, не могут потушить. Какой кошмар… Уже эвакуировали соседний отель „Лана“. Сейчас полыхает тот, который ниже», — сообщил Галкин.

Возгорание началось около 19:00 в мансардной части здания. Именно это альпийское шале привлекло туристов свом удобным расположением, в непосредственной близости от лыжных трасс и подъемников, в самом центре курорта.

 «Де Гранд Альп» был построен в середине прошлого века на высоте 1800 метров. Когда-то он был единственным отелем Куршевеля, на территорию которого вели все три главные трассы местности. Теперь это отель класса люкс, куда приезжают насладиться отдыхом самые влиятельные персоны мира.

К счастью, во время пожара пострадавших не обнаружено, всех своевременно вывели из здания. «Работа пожарных осложняется особенностями конструкции крыши здания и толстым слоем снега на ней», — сообщили в органах власти Савойи.

Российский шоумен сейчас отдыхает на горнолыжном курорте вместе с самыми близкими. В соцсетях Максим опубликовал кадры с сыном во время катания на лыжах и дочерью, а также перед началом шикарного обеда.

Но не семейная идиллия и не великолепные пейзажи снежной зимы привлекли подписчиков. Артист внезапно стал одной из самой обсуждаемых персон года за счет посвежевшего внешнего вида. Иначе говоря, в один день проснулся новым крашем молодежи. В комментариях около четырех тысяч пользователей восхищаются внешним видом юмориста.

«Вот так пройдет мимо тебя симпатичный мужчина в Нью-Йорке, а ты и не догадаешься, что это Максим Галкин», — восторгается женский пол.

ФОТО из Фейсбука

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие
Важно

Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие

Хрустят и пахнут: что нам продают под видом маринованных огурцов?
Эксклюзив

Хрустят и пахнут: что нам продают под видом маринованных огурцов?

«Те, кто начал это, уже будут мертвы»: соцсети о перспективе Rail Baltica
Важно

«Те, кто начал это, уже будут мертвы»: соцсети о перспективе Rail Baltica (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Грипп набирает силу: лидирует тип А

Новости Латвии 18:55

Новости Латвии 0 комментариев

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Читать
Загрузка

Премьер прокомментировала предложение Валайниса: в стране нет энергетического кризиса

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Пилот, успешно посадивший российский самолет в пшеничном поле, работает курьером: почему?

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Читать

Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

Наука 18:34

Наука 0 комментариев

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Читать

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Выбор редакции 18:30

Выбор редакции 0 комментариев

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

Читать

«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Читать

Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

Читать