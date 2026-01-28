Максим Галкин оказался в центре пожара в Куршевеле (ФОТО)

Благо, гостиницы, где остановился 49-летний Максим Галкин с семьей, пожар не коснулся, комик наблюдал за происходящим лишь издалека.

«У нас в Куршевеле пожар, горит отель „Де Гранд Альп“. С вечера горит, не могут потушить. Какой кошмар… Уже эвакуировали соседний отель „Лана“. Сейчас полыхает тот, который ниже», — сообщил Галкин.

Возгорание началось около 19:00 в мансардной части здания. Именно это альпийское шале привлекло туристов свом удобным расположением, в непосредственной близости от лыжных трасс и подъемников, в самом центре курорта.

«Де Гранд Альп» был построен в середине прошлого века на высоте 1800 метров. Когда-то он был единственным отелем Куршевеля, на территорию которого вели все три главные трассы местности. Теперь это отель класса люкс, куда приезжают насладиться отдыхом самые влиятельные персоны мира.

К счастью, во время пожара пострадавших не обнаружено, всех своевременно вывели из здания. «Работа пожарных осложняется особенностями конструкции крыши здания и толстым слоем снега на ней», — сообщили в органах власти Савойи.

Российский шоумен сейчас отдыхает на горнолыжном курорте вместе с самыми близкими. В соцсетях Максим опубликовал кадры с сыном во время катания на лыжах и дочерью, а также перед началом шикарного обеда.

Но не семейная идиллия и не великолепные пейзажи снежной зимы привлекли подписчиков. Артист внезапно стал одной из самой обсуждаемых персон года за счет посвежевшего внешнего вида. Иначе говоря, в один день проснулся новым крашем молодежи. В комментариях около четырех тысяч пользователей восхищаются внешним видом юмориста.

«Вот так пройдет мимо тебя симпатичный мужчина в Нью-Йорке, а ты и не догадаешься, что это Максим Галкин», — восторгается женский пол.