Не пропустил на перекрестке: в Елгаве легковушка влетела в пожарную машину. ВИДЕО

Согласно информации Государственной полиции (VP), около 11:20 в Елгаве на перекрестке Локас магистрале и улицы Ригас произошло дорожно-транспортное происшествие между транспортным средством VUGD и автомобилем марки Audi. По имеющимся у полиции данным, водитель Audi не уступил дорогу оперативному транспортному средству. Также на опубликованном в социальных сетях видео видно, что автомобиль VUGD двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами, однако легковой автомобиль выехал на перекресток.

В результате ДТП никто из людей физически не пострадал. Полиция продолжает работу на месте происшествия и выясняет все обстоятельства случившегося.

VUGD сообщила агентству LETA, что автоцистерна службы направлялась на вызов в Олайнский край, Олайнскую волость. VUGD также подчеркивает, что транспортное средство двигалось с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Агентство LETA отметило, что примерно в то же время на перекрестке произошла еще одна авария с участием автомобилей. В полиции пояснили, что сегодня в Елгаве уже произошло несколько аварий, но во всех случаях оформлены согласованные оповещения.