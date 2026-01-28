Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

Редакция PRESS 28 января, 2026 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

За минувший год в Госполиции зарегистрировано 8701 заявление о мошенничестве или его попытке. В 3165 случаях пострадавшие лишились не менее 23 767 429 евро. Как отмечает полиция, выручка мошенников теперь уже не ограничивается наличными или безналичными средствами с банковских счетов: люди передают мошенникам драгоценности, криптовалюту, в отдельных случаях даже продают недвижимость, чтобы передать вырученные деньги мошенникам.

Самым распространенным способом мошенничества в 2025 году был вишинг, или телефонное мошенничество, с последующим смишингом (мошеннические SMS), а также инвестиционные мошенничества. Телефонные мошенничества были самым распространенным способом мошенничества как по числу инцидентов, так и по количеству жертв и сумме ущерба. Всего зарегистрировано 6479 телефонных мошенничеств, что составляет около 55% всех мошенничеств.

Наиболее часто мошенники звонят жертвам по телефону, выдавая себя за поставщиков коммунальных услуг ("Latvenergo", "Elektrum", "Enefit", "Sadales tīkls"). Также распространены так называемые шоковые звонки - якобы от родственников или друзей о дорожно-транспортных происшествиях, от операторов мобильной связи или Госполиции и других государственных и муниципальных учреждений.

В результате таких мошенничеств жители потеряли более 13 млн евро. Общение с мошенниками в основном ведется на таких платформах, как "WhatsApp", "Telegram", "Facebook Messenger", "Instagram" и др. Жертвами телефонных мошенничеств преимущественно становятся люди старше 60 лет, особенно в возрастной группе 70-90 лет: чаще всего они "ведутся" на ложь мошенников, предлагающих "помощь" в технических вопросах, таких как проверка или замена счетчиков, предотвращение списывания денег с банковского счета, а также когда о финансовой помощи просят якобы попавшие в беду родственники.

Вторым распространенным способом мошенничества в прошлом году стали мошеннические SMS-сообщения, в которых предлагается пройти по ссылке и ввести конфиденциальные данные. Мошенники при этом торопят потенциальную жертву, призывая ввести данные электронных платежей и идентификации, а также подтвердить действия с помощью "Smart-ID" или банковских данных.

В 2025 году зарегистрировано 732 случая мошенничества с помощью смишинга, в результате которых жители потеряли 734 671 евро. В основном пострадали люди в возрасте от 40 до 59 лет, что объясняется более высокой финансовой и цифровой активностью этой группы. Полиция отмечает, что этот вид мошенничества, кроме SMS, отправленных якобы от имени Службы государственных доходов (СГД), не носит сезонного характера - фальшивые SMS от имени судов, Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) и курьерских служб рассылаются в течение всего года.

В 2025 году также широко применялись инвестиционные мошенничества, отмечает полиция. Наблюдения полиции свидетельствуют о том, что все чаще люди сами выходят на контакт с мошенниками, заполняя анкеты в соцсетях под рекламой с фальшивыми историями успеха и с именами известных в обществе лиц. После заполнения анкет с потенциальными жертвами связываются лжеброкеры, которые выманивают денежные средства с банковских счетов и оформляют займы от имени потерпевших.

В прошлом году зарегистрировано 479 случаев инвестиционного мошенничества, в результате которых жители потеряли 6 702 730 евро. Чаще всего страдали мужчины (54%), при этом возраст пострадавших составлял от 20 до 90 лет. Именно в инвестиционных мошенничествах чаще всего жители теряют наиболее крупные суммы в рамках одного эпизода, так как мошенническая схема растягивается на длительный период, создавая иллюзию роста прибыли и успешного вклада, отмечает полиция.

Мошенничество с помощью фальшивых электронных писем в прошлом году было зарегистрировано в 466 случаях, из которых в 229 случаях мошенникам удалось присвоить 413 268 евро. Мошенники активно использовали поддельные сайты СГД, ДБДД, "Latvijas pasts", банков и госучреждений, в том числе рекламу "Google ADS", чтобы перенаправить пользователей на фальшивые страницы. Мошенничества с платежными поручениями зарегистрированы в 46 случаях: мошенники рассылали фальшивые счета с адресов, визуально похожих на настоящие, и в результате жители лишились 1 222 713 евро.

"Романтические" аферы зафиксированы в 26 случаях, в результате которых 20 человек потеряли 166 858 евро. Чаще всего таким образом страдают женщины. К сожалению, этот вид мошенничества отличается высоким уровнем латентности, поскольку пострадавшие по разным причинам склонны не обращаться за помощью к правоохранительным органам, заключает полиция.

Различные другие виды мошенничеств зарегистрированы в 365 случаях, убытки населения составили 1 252 588 евро. Чаще всего в таких инцидентах у потерпевших пропадали денежные средства с банковских счетов, однако каким образом это было сделано, потерпевшие объяснить не могут. Посредством фиктивных лотерей жителям был нанесен ущерб в размере 122 635 евро: в основном жертвы участвовали в якобы организованных банками лотереях с обещанием крупных денежных призов.

По словам начальника 2-го отдела управления Госполиции по борьбе с киберпреступлениями Олега Филатова, масштабы мошенничеств свидетельствуют о том, что проблема приобрела системный характер. "Поэтому мы призываем жителей быть особенно бдительными и критически оценивать любые звонки, SMS или электронные письма, в которых их просят предоставить персональные данные, банковскую информацию или срочно перевести деньги. Мошенники все чаще используют психологическое давление, чтобы спровоцировать необдуманные действия. Информированность населения - важнейший фактор в предотвращении мошенничеств: большую часть таких преступлений можно вовремя распознать и не допустить, если сохранять хладнокровие и не разглашать конфиденциальную информацию", - подчеркивает сотрудник полиции.

