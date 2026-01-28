Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я снял квартиру. Обязан ли оплачивать взносы в фонд ремонта дома?»

«Семь секретов» 28 января, 2026 17:54

Юридическая консультация 0 комментариев

-Обязан ли квартиросъёмщик оплачивать взносы в фонд ремонта дома? Если заключается договор найма квартиры с собственником, может ли он установить в договоре, что квартиросъемщик обязан платить не только за аренду и коммунальные услуги, но еще и накопления в фонд по ремонту дома? Это законно?

Из положений закона «О квартирной собственности» прямо следует, что расходы, связанные с управлением и содержанием жилого дома, являются обязанностью именно собственника квартиры.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 10 упомянутого закона, собственник обязан участвовать в управлении домом и в покрытии расходов, связанных с этим управлением, а также обеспечивать финансирование обязательств сообщества собственников пропорционально своей доле в общем имуществе (пункт 12 части первой статьи 10 закона).

Накопления в фонд по ремонту дома относятся именно к таким упомянутым выше расходам на содержание и сохранение общего имущества жилого дома.

Следовательно, с точки зрения закона «О квартирной собственности» плательщиком взносов в фонд ремонта по отношению к управляющей организации или сообществу собственников всегда остается собственник квартиры.

Обязательства между собственником и квартиросъёмщиком

В то же время закона «О найме жилых помещений» регулирует внутренние договорные отношения между собственником и квартиросъемщиком и предоставляет сторонам достаточно широкую свободу в определении платежей, связанных с пользованием жилым помещением.

Так, согласно части первой статьи 10 указанного в данном абзаце закона, размер платы за наем определяется по письменному соглашению сторон. В свою очередь часть вторая статьи 10 закона предоставляет право включения в плату за наем и иных платежей, которые связаны с пользованием жилым помещением, если стороны об этом письменно договорились. 

Кроме вышесказанного, статья 11 закона устанавливает, что порядок оплаты платежей, связанных с пользованием жилым помещением, определяется договором найма. А часть вторая статьи 8 закона предоставляет право включать в договор и иные условия, не запрещенные законом, при условии, что они согласованы между собственником квартиры и квартиросъемщиком.

В свою очередь, положения статьи 17 закона закрепляют обязанность квартиросъемщика исполнять именно те финансовые обязательства, которые прямо предусмотрены договором найма.

Заключение

Таким образом, собственник вправе включить в договор найма условие о том, что квартиросъемщик оплачивает, помимо платы за наем и предоставленные коммунальные услуги, также суммы, соответствующие взносам в накопительный фонд ремонта дома, при условии, что это требование сформулировано прямо и недвусмысленно и определено как компенсация соответствующих расходов собственника либо как платеж, связанный с пользованием жилым помещением.

При этом собственник несет ответственность перед управляющим жилым домом или сообществом собственников квартир жилого дома за своевременную и полную уплату таких взносов на основании закона «О квартирной собственности», а обязанность квартиросъемщика возникает исключительно из договора найма и действует только в отношениях между сторонами этого договора, то есть между собственником и квартиросъемщиком.

Следовательно, если в договоре найма квартиры прямо указано, что квартиросъемщик оплачивает также взносы в фонд по ремонту дома, и квартиросъемщик согласился с этим условием, подписав договор, то такое условие является законным, подлежит исполнению квартиросъемщиком и не противоречит действующему законодательству.

Главные новости

Смертельное ДТП: полиция разыскивает родственников погибшей
Важно

Смертельное ДТП: полиция разыскивает родственников погибшей

Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие
Важно

Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие

Кусочки стекла и насекомые обнаружены в магазинных солениях: латвийцев предупреждают
Важно

Кусочки стекла и насекомые обнаружены в магазинных солениях: латвийцев предупреждают

Грипп набирает силу: лидирует тип А

Новости Латвии 18:55

Новости Латвии 0 комментариев

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Премьер прокомментировала предложение Валайниса: в стране нет энергетического кризиса

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Пилот, успешно посадивший российский самолет в пшеничном поле, работает курьером: почему?

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

Наука 18:34

Наука 0 комментариев

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Выбор редакции 18:30

Выбор редакции 0 комментариев

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

