«Я снял квартиру. Обязан ли оплачивать взносы в фонд ремонта дома?»

Из положений закона «О квартирной собственности» прямо следует, что расходы, связанные с управлением и содержанием жилого дома, являются обязанностью именно собственника квартиры.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 10 упомянутого закона, собственник обязан участвовать в управлении домом и в покрытии расходов, связанных с этим управлением, а также обеспечивать финансирование обязательств сообщества собственников пропорционально своей доле в общем имуществе (пункт 12 части первой статьи 10 закона).

Накопления в фонд по ремонту дома относятся именно к таким упомянутым выше расходам на содержание и сохранение общего имущества жилого дома.

Следовательно, с точки зрения закона «О квартирной собственности» плательщиком взносов в фонд ремонта по отношению к управляющей организации или сообществу собственников всегда остается собственник квартиры.

Обязательства между собственником и квартиросъёмщиком

В то же время закона «О найме жилых помещений» регулирует внутренние договорные отношения между собственником и квартиросъемщиком и предоставляет сторонам достаточно широкую свободу в определении платежей, связанных с пользованием жилым помещением.

Так, согласно части первой статьи 10 указанного в данном абзаце закона, размер платы за наем определяется по письменному соглашению сторон. В свою очередь часть вторая статьи 10 закона предоставляет право включения в плату за наем и иных платежей, которые связаны с пользованием жилым помещением, если стороны об этом письменно договорились.

Кроме вышесказанного, статья 11 закона устанавливает, что порядок оплаты платежей, связанных с пользованием жилым помещением, определяется договором найма. А часть вторая статьи 8 закона предоставляет право включать в договор и иные условия, не запрещенные законом, при условии, что они согласованы между собственником квартиры и квартиросъемщиком.

В свою очередь, положения статьи 17 закона закрепляют обязанность квартиросъемщика исполнять именно те финансовые обязательства, которые прямо предусмотрены договором найма.

Заключение

Таким образом, собственник вправе включить в договор найма условие о том, что квартиросъемщик оплачивает, помимо платы за наем и предоставленные коммунальные услуги, также суммы, соответствующие взносам в накопительный фонд ремонта дома, при условии, что это требование сформулировано прямо и недвусмысленно и определено как компенсация соответствующих расходов собственника либо как платеж, связанный с пользованием жилым помещением.

При этом собственник несет ответственность перед управляющим жилым домом или сообществом собственников квартир жилого дома за своевременную и полную уплату таких взносов на основании закона «О квартирной собственности», а обязанность квартиросъемщика возникает исключительно из договора найма и действует только в отношениях между сторонами этого договора, то есть между собственником и квартиросъемщиком.

Следовательно, если в договоре найма квартиры прямо указано, что квартиросъемщик оплачивает также взносы в фонд по ремонту дома, и квартиросъемщик согласился с этим условием, подписав договор, то такое условие является законным, подлежит исполнению квартиросъемщиком и не противоречит действующему законодательству.