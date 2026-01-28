По данным полиции на пикет собралось около 60 десятков человек. Среди них известная дерусификаторша и депутат Рижской думы Лиана Ланга.

Присутствовавшие держали в руках плакаты с надписями "Халатность сегодня - угроза завтра", "Безопасностью нельзя торговать в Брюсселе", "Латвия не свалка европейских ошибок", "Министр внутренних дел, ты провалился", "Безопасность моих дочерей важнее кебаба"...

Пикет завершился, никаких инцидентов зафиксировано не было.

Цель пикета заключалась в том, чтобы «выразить четкое и резкое осуждение бездействия государственных чиновников, включая министра внутренних дел, которое привело к решению, неблагоприятному для Латвии в сфере миграционной политики Европейского союза (ЕС)».

НО указывает, что Латвия должна выполнить требования Пакта ЕС о миграции и убежище к июню этого года, который предусматривает три варианта: принять определенное количество мигрантов, внести финансовый вклад в размере 20 000 евро за каждого непринятого человека или оказать техническую помощь другим странам. Ряд стран, включая Польшу и Эстонию, были освобождены от этих обязательств, но не Латвия.

По мнению молодежной организации, действия должностных лиц в этом вопросе до настоящего времени свидетельствуют об отсутствии своевременных и скоординированных мер и «выявляют слабость и неспособность правительства защитить интересы Латвии».

Как сообщалось ранее, Латвия получила ответ от Европейской комиссии (ЕК) относительно возможного освобождения от участия в механизме солидарности, и в настоящее время ЕК не готова изменить условия механизма солидарности и не будет предоставлять никаких дополнительных исключений из него ни одному государству-члену ЕС, сообщило ЛЕТА Министерство внутренних дел.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис указал, что, учитывая национальные интересы, Латвия не готова участвовать в механизме солидарности путем переселения лиц или финансовой поддержки. Латвия будет участвовать только с помощью альтернативных мер поддержки, таких как поддержка со стороны государства-члена, предоставление экспертных знаний или участие, либо оказание технической поддержки.

Министерство внутренних дел также сообщило о продолжении диалога с Европейской комиссией, в частности, о разъяснении информации о рисках, с которыми сталкивается Латвия на восточной внешней границе ЕС. Министр поднимет этот вопрос на следующем заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС, которое состоится на следующей неделе, и диалог будет продолжен.

Европейская комиссия признает, что, учитывая геополитическую ситуацию, она продолжит отслеживать миграционное давление в государствах-членах ЕС и будет готова изменить условия, если ситуация изменится в каком-либо из государств-членов.

Европейская комиссия также подтверждает, что получила от Латвии всю необходимую и дополнительную информацию, а именно данные о давлении, вызванном инструментализацией восточной границы ЕС, количестве лиц, получивших временную защиту, а также об увеличении числа запросов на предоставление убежища.

В декабре 2025 года Совет ЕС в письменной форме одобрил решение о создании первого резерва солидарности с мигрантами на 2026 год в рамках процесса реализации Механизма солидарности Пакта ЕС о миграции и убежище. Механизм солидарности вовлекает государства-члены ЕС в совместное управление миграционной ситуацией, оказывая поддержку тем странам ЕС, которые сталкиваются с усилением миграционного давления. Несмотря на то, что пять других государств-членов, помимо Латвии, не поддержали это решение, оно было одобрено квалифицированным большинством голосов.

Латвии первоначально пришлось выбирать между тремя видами солидарной помощи: переселением примерно 100 человек из других стран-членов ЕС, выплатой примерно 2 миллионов евро другим странам или реализацией альтернативных мер поддержки, которые бы снизили миграционную нагрузку в основных странах прибытия, например, путем предоставления экспертных знаний или технической поддержки.

Латвия ранее не поддерживала первые два варианта, поскольку считает, что находится в особой ситуации, сталкиваясь с усилением давления со стороны нелегальной миграции на восточной границе. Учитывая это, Латвия предложила сделать исключение, чтобы не платить за финансирование и не принимать людей.

Несмотря на то, что Совет ЕС одобрил предварительное соглашение о механизме солидарности в рамках Пакта о миграции и убежище, государственный секретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов заявил журналистам на прошлой неделе, что выплата компенсаций или переселение лиц в Латвию исключены из этого соглашения.