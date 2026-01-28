«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

Решение о приостановке начисления пени за просрочку платежей за водоснабжение до 30 апреля было принято в связи со сложной ситуацией, вызванной увеличением счетов за коммунальные услуги (отопление) в домохозяйствах из-за холодной погоды.

Решение компании «Ригас уденс» распространяется на жильцов многоквартирных домов и частных домов, пользующихся услугами водоснабжения с 1 января текущего года. При этом компания призывает жильцов своевременно и по возможности оплачивать услуги водоснабжения, чтобы избежать накопления долгосрочной задолженности.

Аналогичным образом, совет директоров компании, принимая решение о применении такого временного решения, решил оценить ситуацию и платежную дисциплину в апреле, чтобы определить возможность продления срока неначисления процентов за просрочку платежей в последующие месяцы.

Ранее сообщалось, что оборот компании «Ригас Уденс» в 2024 году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. В связи с переоценкой активов компания понесла убыток в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году, согласно информации, опубликованной компанией.

«Rīgas ūdens» предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и на нескольких территориях Рижского района – Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском самоуправлениях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.

Как сообщалось ранее, исполнительный директор муниципалитета Риги Янис Ланге призвал муниципальные компании не начислять штрафные проценты за просрочку платежей до конца отопительного сезона.

Это делается потому, что в январе наблюдались низкие температуры воздуха и резкое увеличение потребления тепловой энергии.

По прогнозам компании «Ригас Силтумс», потребление тепла в Риге в январе может увеличиться на 59%. Компания заявляет, что январь этого года станет самым холодным январем за последние 15 лет и вторым самым холодным январем в истории компании.

