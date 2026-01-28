Отель на Луне уже принимает заявки: ночь с видом на Землю оценили в миллионы

По плану, отель будет надувным. Его соберут на Земле, отправят на Луну и развернут прямо на поверхности. Внутри смогут разместиться до четырёх человек, а срок службы конструкции оценивается примерно в десять лет.

Компания уже открыла предварительное бронирование. Потенциальным гостям предлагают внести депозит — от 250 тысяч до 1 миллиона долларов, в зависимости от выбранного «опыта». При этом итоговая цена проживания, как ожидается, превысит 10 миллионов долларов за визит. Даже подать заявку можно только за отдельную плату — 1 000 долларов, которые не возвращаются.

Первые испытания отеля на Луне запланированы на 2031 год, а уже в 2032-м компания рассчитывает принять первых туристов. Общий вес оборудования, которое предстоит доставить, превышает 9 тонн.

Пока проект существует в основном на бумаге: подобных сооружений на Луне ещё никогда не строили, а длительное пребывание людей там остаётся экспериментом. Тем не менее компания уже продвигает идею среди состоятельных клиентов, опытных космических туристов и даже пар, ищущих «незабываемый медовый месяц».

В будущем GRU Space планирует расширить лунный отель до 10 гостей, а затем построить похожий комплекс и на Марсе.

Проект появился на фоне растущего интереса к коммерческому освоению космоса. В США всё активнее обсуждаются планы частных компаний по выходу за пределы околоземной орбиты, а конкуренты уже анонсируют орбитальные гостиницы с ресторанами, спортзалами и сотнями мест для постояльцев.