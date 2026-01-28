Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

Отель на Луне уже принимает заявки: ночь с видом на Землю оценили в миллионы

Редакция PRESS 28 января, 2026 19:22

Всюду жизнь 0 комментариев

Американский стартап начал принимать заявки на проживание в первом в истории отеле на Луне. Компания Galactic Resource Utilization Space утверждает, что собирается построить постоянную жилую структуру за пределами Земли — и первые гости могут появиться уже в начале 2030-х годов.

По плану, отель будет надувным. Его соберут на Земле, отправят на Луну и развернут прямо на поверхности. Внутри смогут разместиться до четырёх человек, а срок службы конструкции оценивается примерно в десять лет.

Компания уже открыла предварительное бронирование. Потенциальным гостям предлагают внести депозит — от 250 тысяч до 1 миллиона долларов, в зависимости от выбранного «опыта». При этом итоговая цена проживания, как ожидается, превысит 10 миллионов долларов за визит. Даже подать заявку можно только за отдельную плату — 1 000 долларов, которые не возвращаются.

Первые испытания отеля на Луне запланированы на 2031 год, а уже в 2032-м компания рассчитывает принять первых туристов. Общий вес оборудования, которое предстоит доставить, превышает 9 тонн.

Пока проект существует в основном на бумаге: подобных сооружений на Луне ещё никогда не строили, а длительное пребывание людей там остаётся экспериментом. Тем не менее компания уже продвигает идею среди состоятельных клиентов, опытных космических туристов и даже пар, ищущих «незабываемый медовый месяц».

В будущем GRU Space планирует расширить лунный отель до 10 гостей, а затем построить похожий комплекс и на Марсе.

Проект появился на фоне растущего интереса к коммерческому освоению космоса. В США всё активнее обсуждаются планы частных компаний по выходу за пределы околоземной орбиты, а конкуренты уже анонсируют орбитальные гостиницы с ресторанами, спортзалами и сотнями мест для постояльцев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)
Важно

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО) (2)

Смертельное ДТП: полиция разыскивает родственников погибшей
Важно

Смертельное ДТП: полиция разыскивает родственников погибшей

Хрустят и пахнут: что нам продают под видом маринованных огурцов?
Эксклюзив

Хрустят и пахнут: что нам продают под видом маринованных огурцов?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Захват террористов в латвийском поезде: учения идут (ВИДЕО)

Новости Латвии 20:41

Новости Латвии 0 комментариев

Спецслужбы опубликовали в Фейсбуке видео учений, который проводили спецподразделения в латвийском поезде. Круче любых спецэффектов!

Спецслужбы опубликовали в Фейсбуке видео учений, который проводили спецподразделения в латвийском поезде. Круче любых спецэффектов!

Читать
Загрузка

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

Министр Валайнис предлагает ввести жилищное пособие

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

В качестве наиболее реального решения для поддержки населения в условиях роста расходов на отопление в настоящее время рассматривается жилищное пособие, заявил агентству ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), комментируя свое предложение о созыве внеочередного заседания Государственного кризисного центра по энергетике (ГКЦЭ) для решения проблемы роста расходов в связи с холодами.

В качестве наиболее реального решения для поддержки населения в условиях роста расходов на отопление в настоящее время рассматривается жилищное пособие, заявил агентству ЛЕТА министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), комментируя свое предложение о созыве внеочередного заседания Государственного кризисного центра по энергетике (ГКЦЭ) для решения проблемы роста расходов в связи с холодами.

Читать

Сами-сами-сами: скорая будет активнее вовлекать жителей в оказание первой помощи

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) планирует закрепить разделение пациентов по трем уровням приоритетности, ввести в Латвии профессию парамедика, а также повышать вовлеченность общества в спасение жизней и готовность сферы здравоохранения к кризисам.

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) планирует закрепить разделение пациентов по трем уровням приоритетности, ввести в Латвии профессию парамедика, а также повышать вовлеченность общества в спасение жизней и готовность сферы здравоохранения к кризисам.

Читать

Стало известно, кто понесет флаг ЛР на Олимпиаде в Турине

Всюду жизнь 20:00

Всюду жизнь 0 комментариев

Флаг Латвии на открытии зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо понесут хоккеист Каспарс Даугавиньш и горнолыжница Дженифера Германе.

Флаг Латвии на открытии зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо понесут хоккеист Каспарс Даугавиньш и горнолыжница Дженифера Германе.

Читать

Грипп набирает силу: лидирует тип А

Новости Латвии 18:55

Новости Латвии 0 комментариев

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Читать