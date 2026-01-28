Грипп набирает силу: лидирует тип А

На прошлой неделе случаи гриппа были выявлены на всех десяти территориях мониторинга SPKC. Высокая распространенность гриппа была отмечена не только в Екабпилсской области, но и в Резекне, где было зарегистрировано 646,7 случаев на 100 000 жителей, а также в Даугавпилсе, где заболеваемость составляет 627 случаев на 100 000 жителей.

Клинически подтвержденный диагноз гриппа был поставлен 286 пациентам, а средняя частота случаев составила 411,9 на 100 000 населения, что на 35,5% больше, чем на предыдущей неделе, когда этот показатель составлял 303,9 случая на 100 000 населения.

На прошлой неделе в Национальной микробиологической референс-лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы было протестировано 414 клинических образцов на наличие вирусов гриппа, из которых 53 случая (12,8%) были подтверждены как грипп. Для сравнения, на предыдущей неделе грипп был подтвержден в 77 случаях (17,7%). Наиболее распространены вирусы гриппа типа А.

На прошлой неделе в стационарных медицинских учреждениях было обследовано 593 пациента на грипп, в том числе 106 случаев, или 17,9%, подтвержденных случаев гриппа. Грипп типа А был подтвержден в 104 случаях, а грипп типа В — в двух случаях. Для сравнения, на предыдущей неделе грипп был подтвержден у 67 пациентов, или 12,9%, среди обследованных стационарных больных с тяжелыми острыми респираторными инфекциями.

За последние две недели наблюдения было зарегистрировано три случая смерти среди пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа А. Один случай смерти был зарегистрирован у пациента в возрасте от 40 до 49 лет, и два — у пациентов в возрасте от 80 до 89 лет. Все пациенты имели множественные сопутствующие заболевания.

С начала сезона мониторинга гриппа в SPKC было получено в общей сложности восемь сообщений о смерти пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа А. Все пациенты имели множественные хронические сопутствующие заболевания, и шесть из умерших пациентов не были вакцинированы против гриппа в этом сезоне.

Доля тестов, подтверждающих заражение COVID-19 среди стационарных пациентов, на прошлой неделе немного увеличилась. Было протестировано 544 пациента, из которых у 27 (5%) подтвердилось заражение COVID-19. Для сравнения, неделей ранее это было подтверждено у 22 (4,6%) пациентов.

На прошлой неделе было проведено 713 тестов для подтверждения COVID-19, из которых 40 (5,6%) оказались положительными. Для сравнения, неделей ранее было протестировано 554 пациента, из которых 37 (6,5%) дали положительный результат на COVID-19.

На прошлой неделе в больницы были госпитализированы 57 пациентов с COVID-19, тогда как неделей ранее было госпитализировано 39 пациентов. В общей сложности на прошлой неделе в больницах проходили лечение 80 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них у 37 (46,3%) пациентов был установлен первичный диагноз COVID-19.

На прошлой неделе было зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19. Согласно оперативной информации СПКК, с начала года зарегистрировано в общей сложности 15 смертей, а общее число смертей пациентов с Covid-19 в этом году достигло 132.

В течение недели в стационар были госпитализированы 1102 пациента с другими острыми респираторными симптомами, что составляет 1587,1 случаев на 100 000 населения, или на 18,1% больше, чем на предыдущей неделе. На предыдущей неделе этот показатель составлял 1343,7 на 100 000 населения.

В случае пневмонии за неделю в амбулаторные учреждения обратились 60 пациентов, что составляет 86,4 случая заболевания на 100 000 населения, что примерно соответствует уровню предыдущей недели, когда заболеваемость составляла 85 случаев на 100 000 населения.

