Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

Согласно информации, предоставленной очевидцами, и как видно на видео, автомобиль Audi не соблюдал красный сигнал светофора и не заметил пожарную машину, которая (с включенным звуковым сигналом) пересекала перекресток.

В результате столкновения пожарная машина врезалась в бок Audi.

Комментаторы были предельно лаконичны.

-Идиот! Не видит. Не слышит.

-Полностью согласен, и на перекрестке уже въехавшие и стоящие машины не видит, как будто они стоят там для удовольствия, таких дураков обратно в автошколу.