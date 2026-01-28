Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пилот, успешно посадивший российский самолет в пшеничном поле, работает курьером: почему?

28 января, 2026

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Сергея считали героем и благодарили всей страной. Но вскоре ему пришлось уволиться. Расследование показало, что причиной внештатной ситуации стали действия экипажа. В итоге Белов получил иск почти на 119 миллионов рублей, при этом никто из пассажиров не имеет ничего против него.

«12 сентября 2023-го борт подал сигнал тревоги и экстренно сел в пшеничном поле в Новосибирской области со 167 пассажирами на борту. Ни один из них физически не пострадал. В сентябре 2025-го на Белова возбудили уголовное дело по статье „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта“, хотя претензий к нему нет ни у авиакомпании, ни у пассажиров.

На днях выставили ему компенсацию в 119 млн рублей за последствия авиапроисшествия. Но суд иск отклонил и отправил документы обратно в Следственный комитет. Для подробной аргументации суммы возмещения и перевода части документов на русский язык. В «Уральских авиалиниях» заявили: претензий к работнику нет, в том числе и финансовых. Недавно авиакомпания получила страховое возмещение за Airbus A320 в размере около миллиарда рублей», — пишет источник.

Сергей Белов хочет вернуться в профессию, а пока вынужден работать курьером, чтобы содержать себя и маму с инвалидностью. Пилот уверен, если иск на 119 миллионов будет удовлетворен, то продай он даже все свое имущество, не покроет и десятой части такого долга…

«Мне сказали, что у меня есть деньги все оплатить. Как бы это ни было цинично, даже на мою машину наложен арест. Предлагают признать вину, тогда обойдусь малой кровью. За пассажира написали жалобу и дали ему подписать. Пытаются сделать все, чтобы загнать экипаж в угол», — делился Сергей в беседе с журналистами Ura.ru.

Непростую историю с Беловым прокомментировал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. «Коллеги ему вынесли однозначный приговор: „Он поступил непрофессионально и неграмотно, когда на неисправном самолете полетел в сторону Новосибирска“. Бог ему судья. Тем не менее руководитель любой авиакомпании, куда он обратится для трудоустройства, внимательно изучит его персональное дело и выводы комиссии Росавиации.

Может быть, его возьмут снова на место капитана воздушного судна (КВС), если посчитают, что Белов осознал свою ошибку. Может быть, возьмут вторым пилотом, чтобы проверить его летные навыки, а потом переведут в КВС. Очень возможно, что он устроится пилотом-инструктором в любое учебное заведение, где готовят летчиков. Как бы там ни было, он является отличным летчиком: сумел совершить сложнейшую аварийную посадку в поле, сохранив при этом и людей, и машину», — отмечал Смирнов в интервью «ЕАН Россия».

Грипп набирает силу: лидирует тип А

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Премьер прокомментировала предложение Валайниса: в стране нет энергетического кризиса

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

