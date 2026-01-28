Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

Редакция PRESS 28 января, 2026 18:34

Наука 0 комментариев

Один из самых распространённых паразитов на планете ведёт в человеческом мозге куда более активную жизнь, чем считалось раньше. Учёные обнаружили, что Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть населения Земли, вовсе не «засыпает» — он продолжает работать и готовиться к возвращению болезни.

Новое исследование показало: защитные кисты паразита, которые годами сохраняются в мозге и мышцах, содержат сразу несколько разных форм паразита, а не одну неактивную, как предполагали десятилетиями.

Toxoplasma обычно попадает в организм через плохо прожаренное мясо, загрязнённую почву или контакт с кошачьими фекалиями. У большинства людей заражение проходит бессимптомно, но паразит остаётся в организме на всю жизнь, прячась в микроскопических кистах.

Долгое время считалось, что эти кисты — просто «капсулы ожидания». Однако анализ отдельных клеток показал иную картину. Внутри каждой кисты обнаружены разные подтипы паразита, выполняющие разные задачи — выживание, распространение и подготовку к повторной активации.

По словам исследователей, киста — это не тихое убежище, а активный центр, где паразит распределяет роли и поддерживает долгосрочное присутствие в организме.

Кисты чаще всего находятся в нейронах мозга, но также встречаются в сердечной и скелетной мускулатуре. В каждой может быть сотни паразитов, защищённых плотной оболочкой, устойчивой ко всем существующим лекарствам.

Когда иммунная система ослабевает, паразит может «проснуться». Тогда медленно растущие формы превращаются в быстро размножающиеся и начинают распространяться по организму. Это может привести к тяжёлым осложнениям — поражению мозга или глаз, включая потерю зрения. Особую опасность инфекция представляет при первичном заражении во время беременности.

Учёные подчёркивают: именно эта скрытая сложность внутри кист может объяснять, почему за десятилетия так и не удалось создать препараты, полностью уничтожающие паразита.

Исследование также меняет представление о жизненном цикле Toxoplasma. Вместо простой схемы «активная форма — спящая форма» оказалось, что внутри кист существует целая экосистема, готовая к разным сценариям.

Авторы считают, что если когда-нибудь удастся создать эффективное лечение, оно должно быть направлено именно на эти кисты — главный «узел управления» паразита.

Грипп набирает силу: лидирует тип А

Новости Латвии 18:55

Новости Латвии 0 комментариев

Поскольку распространенность гриппа остается высокой, на прошлой неделе самый высокий показатель заболеваемости был зафиксирован в Екабпилсе, где доля случаев гриппа составила 733,8 случая на 100 000 жителей, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ,SPKC ).

Читать
Загрузка

Премьер прокомментировала предложение Валайниса: в стране нет энергетического кризиса

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в стране нет энергетического кризиса, заявила в среду журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Пилот, успешно посадивший российский самолет в пшеничном поле, работает курьером: почему?

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Почти три года назад пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов успешно посадил самолет Сочи-Омск, у которого возникли неполадки, в пшеничном поле. 167 пассажиров на борту остались целы и невредимы.

Читать

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Выбор редакции 18:30

Выбор редакции 0 комментариев

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.

Читать

«Ригас уденс» не будет начислять пени за просроченные платежи до мая

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Муниципальная компания «Ригас уденс» не будет начислять штрафные проценты за просроченные платежи до мая, сообщило LETA управление по связям с общественностью компании.

Читать

Не видел, нет слышал? В Елгаве легковушка столкнулась с машиной пожарных (ВИДЕО)

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Сегодня в Фейсбуке на Sadursme.lv появилось видео ДТП. Елгава, перекресток магистрали Лока и улицы Ригас.

Читать