Паразит в мозге оказался не «спящим»: учёные шокированы его активностью!

Новое исследование показало: защитные кисты паразита, которые годами сохраняются в мозге и мышцах, содержат сразу несколько разных форм паразита, а не одну неактивную, как предполагали десятилетиями.

Toxoplasma обычно попадает в организм через плохо прожаренное мясо, загрязнённую почву или контакт с кошачьими фекалиями. У большинства людей заражение проходит бессимптомно, но паразит остаётся в организме на всю жизнь, прячась в микроскопических кистах.

Долгое время считалось, что эти кисты — просто «капсулы ожидания». Однако анализ отдельных клеток показал иную картину. Внутри каждой кисты обнаружены разные подтипы паразита, выполняющие разные задачи — выживание, распространение и подготовку к повторной активации.

По словам исследователей, киста — это не тихое убежище, а активный центр, где паразит распределяет роли и поддерживает долгосрочное присутствие в организме.

Кисты чаще всего находятся в нейронах мозга, но также встречаются в сердечной и скелетной мускулатуре. В каждой может быть сотни паразитов, защищённых плотной оболочкой, устойчивой ко всем существующим лекарствам.

Когда иммунная система ослабевает, паразит может «проснуться». Тогда медленно растущие формы превращаются в быстро размножающиеся и начинают распространяться по организму. Это может привести к тяжёлым осложнениям — поражению мозга или глаз, включая потерю зрения. Особую опасность инфекция представляет при первичном заражении во время беременности.

Учёные подчёркивают: именно эта скрытая сложность внутри кист может объяснять, почему за десятилетия так и не удалось создать препараты, полностью уничтожающие паразита.

Исследование также меняет представление о жизненном цикле Toxoplasma. Вместо простой схемы «активная форма — спящая форма» оказалось, что внутри кист существует целая экосистема, готовая к разным сценариям.

Авторы считают, что если когда-нибудь удастся создать эффективное лечение, оно должно быть направлено именно на эти кисты — главный «узел управления» паразита.