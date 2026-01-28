«Цены растут в Москве, мама дорогая»: Стивен Сигал продает особняк (ФОТО)

-Внимание, Сигал за 700 миллионов рублей , продает свой двух этажный особняк с кинотеатром и бассейном на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье, а покупателей нет.

Кстати, Сигал приобрел этот дом в 2018 году примерно за 80 млн рублей , барыга наварится хочет Аууу ! может вы купите?! @stas.sadalskiy

...Телеканал "Дождь" так же сообщил о том, что Стивен Сигал выставил на продажу свой дом на Рублевке. И опубликовал фото недвижимости. "Дождь" ссылается на компанию NF Group, которая выступает консультантом сделки, сообщают россми.

По данным компании, речь идет о двухэтажном доме площадью 500 кв. метров, который расположен в закрытом клубном поселке «Конус» в Усово, рассчитанном на 22 дома.

В основном доме, выполненном в стиле «современной американской классики», есть три спальни, три санузла, кинотеатр, винная комната, кабинет и гараж на два машиноместа.

Стоимость дома не раскрывается, однако, как указывали журналисты, когда актер покупал этот дом после получения российского гражданства в 2016 году, он стоил 80-100 млн рублей.

Фото: NF Group