Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek

Редакция PRESS 29 января, 2026 10:15

«Само правительство Латвии хвалит свой «Бюджет для более безопасного будущего» как шедевр стратегического планирования. Однако за целью выделить 4,91% ВВП на оборонные расходы скрывается опасная, хрупкая и структурно несбалансированная фискальная архитектура. Хотя необходимость срочного укрепления обороны не вызывает сомнений, меры по ее реализации выявляют ряд критически слабых мест, которые могут привести к серьезному внутреннему «фискальному провалу» еще до конца десятилетия, - пишет Улдис Осис на портале Pietiek.com.  

Во-первых, правительство уже попало в ловушку иллюзии «исключительной оговорки». Речь идет о рекордном финансировании оборонного бюджета в размере 2,16 млрд евро, основанном на так называемой «национальной исключительной оговорке» ЕС. Этот механизм позволяет Латвии заимствовать значительные средства, обходя традиционные ограничения по размеру дефицита бюджета. Это означает, что теперь снова «денег много, как никогда...» - только на этот раз еще больше.

Друзья, однако, нужно понимать, что это временное решение, основанное на долгах, а не устойчивая модель финансирования. Полагаясь на кредит в размере 8,4 миллиарда евро от Европейского фонда действий по безопасности, Латвия фактически накапливает огромный долг в то время, когда глобальные процентные ставки по-прежнему колеблются. Если рост европейской экономики продолжит стагнировать, это в конечном итоге приведет к высоким затратам на обслуживание долга, что неизбежно вызовет жестокую экономию во всех сферах (или же — наконец-то вызовет?!).

Во-вторых, разговоры о сохранении 30% вышеупомянутых военных расходов для местного бизнеса, конечно, являются благородной целью. Однако в настоящее время для этого не хватает промышленной реальности. Промышленная база обороны Латвии, хотя и быстро растет в секторе дронов, в целом еще далека от уровня, позволяющего в короткие сроки эффективно поглотить такой огромный приток капитала. Эти «фантомные средства», которые по сути предназначены для местных инноваций, рискуют быть потерянными в административных расходах или неэффективных предприятиях, поскольку создание новых инноваций и их воплощение в технологиях и готовых продуктах требует гораздо больше времени.

В-третьих, план государства по увеличению местного рынка капитала с 1% до 9% ВВП к 2027 году, возможно, является самым рискованным этапом стратегии. Эта цель роста на 900% является исторически беспрецедентной и основана на уровне доверия инвесторов, который будет трудно поддерживать в стране, находящейся на «передовой».

В настоящее время Латвия выигрывает в «гонке расходов», но проигрывает в «гонке устойчивости». Если страна не перейдет от привычного и до сих пор столь удобного модели заимствований и расходов к действительно основанной на инновациях оборонной экономике, 2026 год может запомниться не как год, когда Латвия укрепила свою безопасность, а как год, когда она заложила свою социальную стабильность в обмен на военный щит, который она не может позволить себе поддерживать в долгосрочной перспективе».

