Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

«Вести» 29 января, 2026 10:46

История и культура 0 комментариев

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

Во время Первой мировой более двух десятков рижских улиц, названных в честь немецких городов, стали носителями русских топонимов. То же, кстати, произошло и с кинотеатром «Цеппелин» (в советское время «Палладиум») – он стал «Олимпия», с гостиницей «Франкфурт-на-Майне» - «Ростов-на-Дону».

Вошедшие в Ригу в сентябре 1917-го немцы поступили еще более брутально: все названия улиц на русском замазали, некоторым дали новые, немецкие.

В 1920-м вместо бульваров Наследника и Театрального появляются Райниса и Аспазии. Это был прецедент - ведь оба классика латышской литературы были еще живы. Но тотальное переименование начинается в 1923 году, когда около 200 столичных улиц сменили названия: Николаевская - на Кришьяня Валдемара, Суворовская – на Кришьяня Барона, Паулуччи – на Меркеля, Александровская – на Бривибас. Пушкинский бульвар стал бульваром Кронвалда…

Впрочем, городская управа тогда еще учитывала некоторые пожелания русских жителей, особенно за пределами центра. Оставили в покое Московскую улицу, улицы Гоголя, Тургенева, хотя уже в то время звучали голоса: «Доколе?!» Сохранили на городской карте и имя Александра Сергеевича Пушкина. Вместо Пушкинского бульвара, который стал Кронвалда, улица Пушкина появилась в Московском форштадте.

Вид на Александровскую улицу (Бривибас) со стороны Известковой (Калькю), 1880-е годы.

Но что до выбора языка на табличках, то тут компромиссов не предполагалось – только на латышском! Когда депутаты немецкой фракции в Рижской думе воспротивились и предложили сделать таблички с учетом национального состава жителей Риги - на латышском, немецком и русском, им ответили: «Если докажете, что в Москве и Берлине есть улицы на латышском, то и в Риге появятся на ваших». Хм, но какой процент латышей среди жителей Москвы и Берлина, и какой процент русских и немцев в Риге?

Однако то были еще цветочки. В 1930-е, после прихода к власти Карлиса Улманиса, взялись за Московский форштадт. Главная артерия, исторически именовавшаяся Московская улица, превратилась в Латгалес, появились улицы с названиями городов Латгалии, а улица Попова (в честь известных рижских купцов и предпринимателей, продолжавших работу и в довоенной Латвии), стала Висвалжу – по имени древнего правителя Ерсики Висвалдиса. Исчез с городской карты топонимов и знаменитый рынок Московского предместья - Красная горка: его назвали Латгальским.

Вот что, например, писал в 1936 году в газете Jaunakas Zinas секретарь Общества домовладельцев Теодорс Сталс: «В список больших достижений правительства, руководимого президентом доктором К. Улманисом, мы с полным правом и обоснованно можем внести еще одно – способствование латышизации городов Латвии, которое, как видим, идет с большим успехом и позволяет нам возвестить: эти города наши и нашими они останутся!»

А русские жители Риги и все те, для кого русский язык был родным, еще не одно десятилетие продолжали называть улицы привычными названиями: Московская, Елизаветинская (Элизабетес), Мельничная (Дзирнаву), Столбовая (Стабу), Ильинская (Элияс)…

Еще в советское время в разговоре с вашим автором старожилы, испокон века жившие в Риге и выросшие на Дзирнаву, Элияс, Стабу, Элизабетес, эти названия произносили по-русски: Мельничная, Ильинская, Столбовая, Елизаветинская…

Что уж говорить о 1920-х. Журналист газеты «Сегодня» Генрих Иванович Гроссен, приехавший в Ригу в то время и помнящий другой город, писал: «Жили наши на Пчелиной улице (Bischu iela - названия улиц везде латышские)…»

Между тем давайте посмотрим, как менялись названия некоторых известных улиц и в честь чего они были названы.

Дата рождения Дзирнаву (Мельничная) - первая половина XVIII столетия. Название – от мельниц, находившихся когда-то недалеко. Улица дважды в своей истории переименовывалась: до войны название перевели на латышский – Дзирнаву, а в годы фашистской оккупации Дзирнаву превратилась в Рихарда Вагнера.

Немцы не случайно сменили название: с 1837-го по 1839-й великий композитор жил на Мельничной – в доме русского купца Бодрова. Двухэтажный деревянный дом на углу Мельничной и Александровской (Дзирнаву и Бривибас) не сохранился – на его месте в 1912 году построили пятиэтажное каменное здание, уцелевшее и сегодня – на Бривибас, 33. А сегодня улица в честь Вагнера - в Старом городе. Дата ее рождения – 1987 год. В царское время это была Большая Королевская улица, в советское время – Комунала (не очень-то и русское название)...

Многие наверняка слышали, что главная улица Риги – Бривибас - в царское время была Александровской: в честь императора Александра I. Слышали, что во время фашистской оккупации она была Гитлерштрассе, в советское время – улица Ленина. 

Тогда не пощадили многие улицы исторического центра, знаковые для независимой Латвии. Бульвар Райня переименовали в Алфреда Розенберга, Кр. Валдемара – в Германа Геринга, бульвар Аспазияс – в фон дер Гольца, Меркеля – в Бисмарка, Лачплеша – в Карла Ширрена и даже удаленную от центра Рупниецибас – в Ландесвера. И это лишь малая толика переименований «немецкого времени»...

Среди немногих улиц исторического центра, никогда не менявших смыслового значения – Авоту. В царские времена это была Ключевая улица, а в 1920-е название перевели на латышский – Авоту. А Ключевой она стала потому, что в районе нынешних улиц Авоту и Лачплеша когда-то били родники.

В 1911 году десятки домовладельцев Ключевой обратились к полицмейстеру с просьбой сменить название: улица ассоциируется в народе с домами терпимости, коих здесь много. В ответ было сказано, что бордели закрываются, а негативное восприятие улицы забудется в народе быстрее, чем люди привыкнут к новому названию – если таковое появится. 

Связана улица Ключевая и с именами нескольких знаменитостей, которые родились или жили здесь. На Ключевой, 6 (ближе к Марияс), жили дед и бабушка Осипа Эмильевича Мандельштама. Поэт бывал тут в детстве, о чем писал в воспоминаниях.

По соседству – на Ключевой, 4, - в 1911 году родился знаменитый советский сатирик Аркадий Исаакович Райкин. На Ключевой часто бывал блестящий шахматист, первый гроссмейстер довоенной Латвии Владимир Михайлович Петров – здесь у его отца были сапожная мастерская и обувной магазинчик, а сами Петровы жили по соседству – на улице Матиса...

Илья ДИМЕНШТЕЙН.

Все фото – из архива

