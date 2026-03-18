«Пытался соблазнить девочку»: «народный патруль» задержал индийца — а дальше то что? (2)

Редакция PRESS 18 марта, 2026 17:18

Важно 2 комментариев

«17 марта сайт La.lv опубликовал новость (с 6-минутным видео) об очередном индийце, который пытался соблазнить 14-летнюю девочку, - пишет портал Pietiek.com.  

Анонимный информатор добавил следующее описание: «В минувшие выходные в Риге, на улице Тербатас, 22/24, местные жители задержали гражданина Индии, который был пойман при попытке вступить в сексуальные отношения с 14-летней девочкой».

Видео начинается на улице Тербатас (напротив 40-й школы), где к индийцу и идущей рядом с ним девушке подходят мужчины и начинают расспрашивать, чего индиец надеется добиться от несовершеннолетней.

Индиец рассказывает, что он студент и работает в «Галерее Центр». Когда индиец слышит слово «полиция», он сам понимает, что сейчас произойдет, и начинает падать на колени: «Пожалуйста, пожалуйста, нет, не вызывайте полицию!» Он якобы просто хотел пошутить. Он якобы не планировал ничего начинать с девушкой. Он просто хотел закончить учебу и уехать.

Полиция подтвердила, что под данному случаю начата ведомственная проверка.

«Что иронично, всего две недели назад я писал о другом индийце, который в Латвии пытался сексуально воспользоваться четырнадцатилетней девочкой, - продолжает автор Pietiek Харалд Браун. - Он слал ей смс с текстами «ты сексуальная, красивая, у тебя приятный запах, который меня возбуждает». Напомню, какие «героические деяния» совершили в Великобритании прибывшие туда 2 миллиона индийцев и 2 миллиона пакистанцев.

Начнем с существенного факта из этого случая. Как я уже упоминал – индиец шел по улице с девушкой, которая, по-видимому, добровольно шла с ним. Он не держал ее силой. Как это объяснить? Индийские и пакистанские насильники в Великобритании даже разработали тактику, получившую название «boyfriend model». То есть насильники используют молодых девушек, притворяясь их парнями или возлюбленными.

Это создает ненормальную ситуацию, в которой якобы несовершеннолетняя девушка добровольно вступает в сексуальные отношения с насильником, – ведь их якобы связывает любовь. Конечно, это недопустимо, поскольку несовершеннолетнее лицо нельзя считать способным принимать такие решения.

Насильник сначала соблазняет девушку – используются наркотики, алкоголь и деньги. Затем девушки подвергаются сексуальному насилию и принуждаются к молчанию. Насильники «любят» именно легко ранимых девушек, которые, например, страдают от издевательств – из-за веса, стиля одежды, бедности или других особенностей. Насильнику легко втереться в доверие к такой девушке, притворяясь, что она ему нравится.

Некоторые из скандалов, связанных с изнасилованиями в Великобритании: Ротерхэм — изнасилованы 1400 девушек, и более 80% насильников были пакистанцами; Телфорд — изнасилованы более 1000 девушек, большинство насильников — из Юго-Восточной Азии.

И снова кажется невозможным, как в «стране первого мира» может происходить нечто подобное. Но следует напомнить, что насильники — это иммигранты, которых никакие стандарты «стран первого мира» не связывают. Для иммигрантов-насильников британские девушки – это «белокожая добыча», «белокожие сучки», «легкая добыча».

Это напоминание о том, что обвинения в расизме и ксенофобии следует воспринимать с усмешкой. Остается ждать первого настоящего изнасилования. «Прогрессивные» будут рассказывать, что в культуре мигрантов это принято? Возможно, изнасилования в Латвии уже произошли — в Великобритании прошли десятки лет, прежде чем кто-то начал об этом говорить».

Комментарий Press.lv:

Ну, во первых надо уточнить по цифрам из Британии. В отчетах по Ротерхему указывалось, что почти две трети насильников были Pakistani ethnic background. Это все-таки не 80%. По Телфорду четкой статистики вообще нет (в т.ч. потому, что власти боялись обвинений в расизме).

Но тут проблема в другом: вот индиец идет по улице с девушкой, выглядящей несовершеннолетней. Она идет с ним добровольно. На каком основании его  останавливают? Что даст ведомственная проверка полиции? В чем криминал? Пока ни в чем.

Тогда какие предложения? Принять специальный закон, что совершеннолетние мужчины\женщины не могут на улице идти рядом с несовершеннолетними юношами\девушками? Абсурд. Указать в законе, что это касается только индийцев? Еще больший абсурд и расизм – Европа нас не поймет. Так что делать то? Какие реальные предложения?

Комментарии (2)
Комментарии (2)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

Важно 17:35

Важно 2 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Важно 17:25

Важно 2 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 2 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

Важно 17:19

Важно 2 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (2)

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 2 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (2)

Мир 16:58

Мир 2 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

