Думали, это война: жизнь после взрыва на улице Баускас

29 января, 2026 10:45

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

"Война!" Такова была первая мысль Юлии Капустински (43), когда в квартире прямо над ней раздался страшный шум. Почти месяц после аварии жизнь Юлии и ее соседей по-прежнему напоминает жизнь беженцев. Юлия и ее родственники - всего шесть человек - живут в однокомнатной квартире ее тети в Латгальском предместье.

Инцидент глубоко травмировал женщину, она посещает психотерапевта и водит свою мать к врачам, одновременно подыскивая новую квартиру.

Все жильцы пострадавшего дома ждут заключения строительных экспертов о его дальнейшей судьбе, которое было обещано на этой неделе. Затем жильцы примут решение о дальнейших действиях на общем собрании.

Тот ли это исключительный случай, который заслуживает финансовой поддержки со стороны государства, не сказал пока ни один чиновник. Юлия получила пособие от самоуправления - 1560 евро на всю семью.

"И как я буду жить на эту небольшую сумму после того, как все наше имущество уничтожено? Все, что мы бережно собирали годами… К сожалению, я не получила никакой помощи от государства и не верю, что получу".

Квартира не была застрахована. Даже если здание будет признано пригодным для ремонта, Юлия не знает, на какие средства жильцы будут его отремонтировать и смогут ли они вообще в него вернуться. А если дом ремонту не подлежит?

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети
«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП
Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП (1)

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek
Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek

Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

