Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

В Риге в этот же день температура воздуха опустилась до -27,3 градусов. Это самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в Риге в этот день.

Есть и рекорды тепла в этот день: 29 января 1989 года в Риге температура воздуха поднялась до +6,6 градусов, что является рекордом тепла в столице в этот день, а в Мерсраге в 1992 году температура воздуха достигла даже +8 градусов.

Однако прогноз погоды на этот день в Латвии - по большей части будет ярко светить солнце, прогнозируют синоптики. Больше облаков сохранится в юго-восточной и северо-западной частях страны. Местами будет немного снежить. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха днем будет от -5..-7 градусов на побережье Курземе до -13 градусов в некоторых местах восточных районов. Вечером станет холоднее.

В Риге ожидается солнечный день без значительных осадков. При слабом до умеренном северо-восточном ветре температура воздуха днем составит -9 градусов.

В Северной Европе усилится антициклон. В Латвии атмосферное давление на уровне моря составляет от 1010 гектопаскалей на юге Латгалии до 1015 гектопаскалей в Северной Вижме.