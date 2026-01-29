Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Согласно текущим данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первая неделя февраля в Латвии, как ожидается, будет на восемь градусов холоднее нормы, вторая неделя может быть на пять градусов холоднее среднего показателя за 1991-2020 годы, а вторая половина месяца, по прогнозам, будет примерно на два градуса холоднее нормы. Следовательно, средняя месячная температура воздуха, по прогнозам, будет на четыре градуса ниже нормы.

В начале месяца количество осадков будет очень низким, но с 5 февраля вероятность их выпадения возрастет, и возможны не только снег, но и ледяной дождь. Также возможны сильные ветры и метели.

В течение первых трех ночей февраля температура воздуха местами может достигать -30 градусов, заморозки стихнут в последующие дни, но в течение месяца возможны несколько новых волн похолодания.

Долгосрочные прогнозы часто оказываются неточными. Сезонные прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, опубликованные в декабре, указывали на то, что январь и февраль в Латвии и других странах Европы, как ожидается, будут теплее нормы.

