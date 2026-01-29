Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ученые в шоке! Найдена общая причина сразу восьми психических расстройств

Редакция PRESS 29 января, 2026 11:27

Наука 0 комментариев

Представь: аутизм, СДВГ, депрессия, шизофрения и ещё несколько диагнозов — и всё это может начинаться с одного и того же механизма.

Новое исследование показало, что восемь разных психических расстройств связаны общим набором генов, которые активны ещё на ранних этапах развития мозга.

Речь идёт о расстройствах, которые раньше считались почти не связанными между собой:
аутизм, СДВГ, шизофрения, биполярное расстройство, тяжёлая депрессия, синдром Туретта, ОКР и анорексия.

Учёные обнаружили: одни и те же генетические варианты работают сразу в нескольких типах клеток мозга и остаются активными очень долго — от раннего эмбрионального развития до формирования нейронных сетей.

Особенность этих генов в том, что они встроены в сложные «цепочки влияния». Если такой ген меняется, эффект может «разойтись волной» — затрагивая сразу несколько процессов в мозге.

Это может объяснять, почему:

одни диагнозы часто идут «пакетом»
аутизм и СДВГ нередко встречаются вместе
похожие расстройства наблюдаются у родственников

Интересно и другое:
у каждого из этих состояний есть свои уникальные гены, но именно общие оказываются самыми «влиятельными» — они активнее взаимодействуют с другими белками и запускают цепные реакции.

Учёные протестировали почти 18 тысяч генетических вариантов, наблюдая, как они влияют на клетки, из которых формируются нейроны. В результате удалось выделить сотни изменений, способных менять работу генов сразу на нескольких этапах развития мозга.

Такие гены называют «многофункциональными»: один и тот же вариант может быть связан сразу с несколькими состояниями — в зависимости от того, где и когда он включается.

Именно это, по мнению исследователей, может быть ключом к пониманию психических расстройств — и, возможно, к новым подходам лечения, которые будут работать не с одним диагнозом, а сразу с несколькими.

По данным ВОЗ, сегодня каждый восьмой человек в мире живёт с тем или иным психическим расстройством.

Совпадение?
Или мы только начинаем понимать, как на самом деле устроен мозг?

