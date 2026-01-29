Что может пойти не так? Ледник «Судного дня» собираются бурить

Учёные готовятся пробурить один из самых нестабильных участков ледника Туэйтса — гигантской массы льда, которую уже давно называют «Ледником Судного дня».

Этот ледник в Западной Антарктиде по размеру сопоставим с Великобританией и считается одним из самых быстро меняющихся на планете. Исследования показывают: если он разрушится, уровень мирового океана может подняться примерно на 65 сантиметров. Для прибрежных городов этого более чем достаточно.

Проблема в том, что именно самая опасная часть ледника до сих пор почти не изучена. Речь идёт о зоне, где лёд отрывается от морского дна и начинает плавать — именно там таяние происходит быстрее всего.

Теперь учёные решили действовать напрямую.

Они планируют прожечь во льду отверстие глубиной около километра, используя раскалённую воду под высоким давлением. Через это отверстие в ледяную толщу будут опущены приборы, которые впервые позволят увидеть, как тёплая океанская вода размывает ледник снизу — почти в реальном времени.

Добраться до этого места оказалось отдельным испытанием. Экспедиция шла морем несколько недель, затем беспилотники искали безопасный участок среди скрытых трещин, а оборудование доставляли вертолётами — десятками рейсов.

У команды всего две недели, чтобы завершить бурение. При этом отверстие во льду будет замерзать каждые один–два дня, и процесс придётся повторять снова и снова.

Помимо измерений температуры и течений, учёные возьмут пробы воды и донных отложений, чтобы понять, что происходило с ледником в прошлом — и что происходит с ним сейчас.

Этот ледник уже ускорил своё движение, его граница отступает, а объём сбрасываемого льда растёт десятилетиями. Он считается воротами к обрушению большей части Западной Антарктиды.

Если этот механизм запустится, последствия будут глобальными.

Учёные говорят, что данные нужны, чтобы точнее предсказать скорость подъёма моря — и дать человечеству больше времени на подготовку.

Но сначала — бурение.

В одном из самых холодных, хрупких и непредсказуемых мест на Земле.