Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Что может пойти не так? Ледник «Судного дня» собираются бурить

Редакция PRESS 29 января, 2026 12:32

Всюду жизнь 0 комментариев

В Антарктиде начинается операция, больше похожая на сценарий фантастического триллера, чем на обычную научную экспедицию.

Учёные готовятся пробурить один из самых нестабильных участков ледника Туэйтса — гигантской массы льда, которую уже давно называют «Ледником Судного дня».

Этот ледник в Западной Антарктиде по размеру сопоставим с Великобританией и считается одним из самых быстро меняющихся на планете. Исследования показывают: если он разрушится, уровень мирового океана может подняться примерно на 65 сантиметров. Для прибрежных городов этого более чем достаточно.

Проблема в том, что именно самая опасная часть ледника до сих пор почти не изучена. Речь идёт о зоне, где лёд отрывается от морского дна и начинает плавать — именно там таяние происходит быстрее всего.

Теперь учёные решили действовать напрямую.

Они планируют прожечь во льду отверстие глубиной около километра, используя раскалённую воду под высоким давлением. Через это отверстие в ледяную толщу будут опущены приборы, которые впервые позволят увидеть, как тёплая океанская вода размывает ледник снизу — почти в реальном времени.

Добраться до этого места оказалось отдельным испытанием. Экспедиция шла морем несколько недель, затем беспилотники искали безопасный участок среди скрытых трещин, а оборудование доставляли вертолётами — десятками рейсов.

У команды всего две недели, чтобы завершить бурение. При этом отверстие во льду будет замерзать каждые один–два дня, и процесс придётся повторять снова и снова.

Помимо измерений температуры и течений, учёные возьмут пробы воды и донных отложений, чтобы понять, что происходило с ледником в прошлом — и что происходит с ним сейчас.

Этот ледник уже ускорил своё движение, его граница отступает, а объём сбрасываемого льда растёт десятилетиями. Он считается воротами к обрушению большей части Западной Антарктиды.

Если этот механизм запустится, последствия будут глобальными.

Учёные говорят, что данные нужны, чтобы точнее предсказать скорость подъёма моря — и дать человечеству больше времени на подготовку.

Но сначала — бурение.
В одном из самых холодных, хрупких и непредсказуемых мест на Земле.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе
Важно

Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе (1)

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?
Важно

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)
Важно

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных

Азбука здоровья 16:35

Азбука здоровья 0 комментариев

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Читать
Загрузка

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Читать

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Новости Латвии 16:29

Новости Латвии 0 комментариев

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Читать

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Читать

У Эстонии кризисные запасы лишь на 10% жителей: интересно, как же их будут распределять?

Мир 16:16

Мир 0 комментариев

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Читать

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Читать

Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Читать