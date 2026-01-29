Хелманис вернулся на работу, но без доступа к гостайне: Чударс негодует

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сабине Спурке, согласно закону о самоуправлениях, председатель думы обязан предоставить объяснение в течение пяти рабочих дней после получения запроса. Если в этот срок объяснения не будут предоставлены, это рассматривается как отказ в предоставлении объяснений.

Сегодня Министерство умного управления и регионального развития констатировало, что мэр Огре Хелманис выполняет свои должностные обязанности, хотя допуска к государственной тайне у него нет.

Сегодня Огрская дума впервые за долгое время собралась под председательством Хелманиса. В начале заседания мэр объявил, что вернулся к исполнению своих обязанностей.

Хелманис, находясь на больничном, долгое время оставался единственным в Латвии руководителем самоуправления, не запросившим допуск к государственной тайне. Он заявил, что выполнит эти формальности, как только позволит состояние здоровья".