Хелманис вернулся на работу, но без доступа к гостайне: Чударс негодует

Редакция PRESS 29 января, 2026 13:01

LETA

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у председателя Огрской думы Эгилса Хелманиса объяснить, почему он выполняет обязанности мэра без предусмотренного законом специального допуска к государственной тайне.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сабине Спурке, согласно закону о самоуправлениях, председатель думы обязан предоставить объяснение в течение пяти рабочих дней после получения запроса. Если в этот срок объяснения не будут предоставлены, это рассматривается как отказ в предоставлении объяснений.

Сегодня Министерство умного управления и регионального развития констатировало, что мэр Огре Хелманис выполняет свои должностные обязанности, хотя допуска к государственной тайне у него нет.

Сегодня Огрская дума впервые за долгое время собралась под председательством Хелманиса. В начале заседания мэр объявил, что вернулся к исполнению своих обязанностей.

Хелманис, находясь на больничном, долгое время оставался единственным в Латвии руководителем самоуправления, не запросившим допуск к государственной тайне. Он заявил, что выполнит эти формальности, как только позволит состояние здоровья".

Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных

Азбука здоровья 16:35

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

Важно 16:33

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Новости Латвии 16:29

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Важно 16:22

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

У Эстонии кризисные запасы лишь на 10% жителей: интересно, как же их будут распределять?

Мир 16:16

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Важно 16:06

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро

Новости Латвии 16:00

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

