Краков задыхается: город ненадолго стал самым грязным в мире!

20 января город на несколько часов вошёл в число самых загрязнённых в мире, а во второй половине дня и вовсе поднялся на первое место. Власти были вынуждены ввести бесплатный общественный транспорт, а жителям разослали предупреждение: по возможности не выходить на улицу.

Причина — смог.

В воздухе зафиксировали опасные концентрации мелкодисперсных частиц PM10 и PM2.5 — именно они проникают глубоко в лёгкие и считаются одними из самых вредных для здоровья.

Основной источник загрязнения — сжигание топлива и мусора в старых печах и котлах, работающих на угле и дровах. Формально такие установки запрещены, но на практике в Малопольском воеводстве по-прежнему работают десятки тысяч подобных котлов.

Контроль тоже дал сбой. В прошлом году количество проверок отопительных систем сократилось примерно на треть, а в ряде гмин они почти не проводились. Жалобы от жителей поступали тысячами — и значительная часть так и осталась без реакции.

Результат — плотный зимний смог, который буквально накрывает город куполом.

В такие дни прогулки по Старому городу становятся испытанием, а не удовольствием.

Тем, кому всё же приходится выходить из дома, рекомендуют защитные маски с фильтрами FFP2 или FFP3 — те самые, которые ещё недавно ассоциировались с пандемией.

Краков по-прежнему принимает миллионы туристов.





Но этой зимой польский город напомнил:

иногда самый сильный «аттракцион» — это воздух, которым ты дышишь.