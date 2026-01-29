Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Краков задыхается: город ненадолго стал самым грязным в мире!

Редакция PRESS 29 января, 2026 13:15

Всюду жизнь 0 комментариев

Краков привык быть городом открыток, экскурсий и уикендов.
Но в январе он прославился совсем по другой причине.

20 января город на несколько часов вошёл в число самых загрязнённых в мире, а во второй половине дня и вовсе поднялся на первое место. Власти были вынуждены ввести бесплатный общественный транспорт, а жителям разослали предупреждение: по возможности не выходить на улицу.

Причина — смог.

В воздухе зафиксировали опасные концентрации мелкодисперсных частиц PM10 и PM2.5 — именно они проникают глубоко в лёгкие и считаются одними из самых вредных для здоровья.

Основной источник загрязнения — сжигание топлива и мусора в старых печах и котлах, работающих на угле и дровах. Формально такие установки запрещены, но на практике в Малопольском воеводстве по-прежнему работают десятки тысяч подобных котлов.

Контроль тоже дал сбой. В прошлом году количество проверок отопительных систем сократилось примерно на треть, а в ряде гмин они почти не проводились. Жалобы от жителей поступали тысячами — и значительная часть так и осталась без реакции.

Результат — плотный зимний смог, который буквально накрывает город куполом.
В такие дни прогулки по Старому городу становятся испытанием, а не удовольствием.

Тем, кому всё же приходится выходить из дома, рекомендуют защитные маски с фильтрами FFP2 или FFP3 — те самые, которые ещё недавно ассоциировались с пандемией.

Краков по-прежнему принимает миллионы туристов.

Но этой зимой польский город напомнил:
иногда самый сильный «аттракцион» — это воздух, которым ты дышишь.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Жизнь Евгения перевернулась после купания в ледяной проруби: о чем (не) говорят мужчины
Важно

Жизнь Евгения перевернулась после купания в ледяной проруби: о чем (не) говорят мужчины

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?
Важно

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе
Важно

Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных

Азбука здоровья 16:35

Азбука здоровья 0 комментариев

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Читать
Загрузка

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Читать

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Новости Латвии 16:29

Новости Латвии 0 комментариев

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Читать

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Читать

У Эстонии кризисные запасы лишь на 10% жителей: интересно, как же их будут распределять?

Мир 16:16

Мир 0 комментариев

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Читать

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Читать

Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Читать