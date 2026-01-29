Комиссия по этике судей: председатель суда должен уважать независимость судей

Комиссия фактически указала председателю суда на недопустимость вмешательства, напомнив о необходимости уважать независимость судьи.

Как установила комиссия, во время судебного заседания защита заявила отвод судье, указав, что зал слишком мал и не вмещает всех участников процесса. Судья отвод отклонил, однако после заседания представители обвиняемых обратились к председателю суда с просьбой передать дело для рассмотрения в другом здании суда и другому судье. Председатель суда принял решение о перераспределении дела.

В своём разъяснении Комиссия по судебной этике подчёркивает, что председатель суда обязан уважать границы индивидуальной независимости судьи. А именно: организуя работу суда и гарантируя право судьи на независимость, руководство суда должно учитывать, что вопросы эффективного управления и организации работы суда должны быть направлены на то, чтобы управленческие решения и распоряжения суда не препятствовали праву судьи принимать или провозглашать мотивированное, справедливое и основанное на нормах права судебное решение. Руководство суда должно уважать право судьи рассматривать дело самостоятельно, без участия и влияния со стороны других лиц.

Комиссия по этике указывает, что действия председателя суда могут привести к необоснованному вмешательству в независимость судьи и поставить под угрозу внутреннюю независимость судебной власти, которая является существенным элементом права на справедливое судебное разбирательство.

Напомним, ситуация получила общественный резонанс, поскольку замена судьи привела к переносу рассмотрения одного из самых громких уголовных дел последних лет — дела о попытке незаконного завладения контрольным пакетом акций Olainfarm стоимостью более 40 миллионов евро.

Справка. Уголовное дело было возбуждено и передано на рассмотрение Рижскому городскому суду по факту попытки в 2021 году мошенническим путём завладеть контрольным пакетом акций производителя лекарственных средств «Olpha» стоимостью более 40 миллионов евро, свидетельствуют архивные данные агентства LETA.

По данному уголовному делу обвиняемыми являются бывшие члены совета «Olainfarm», председатель правления компании «Prudentia» Карлис Крастиньш и администратор неплатёжеспособности, присяжный адвокат Харалдс Велмерс, бывший член правления SIA «Olmafarm» (на тот момент мажоритарного акционера «Olainfarm») Милана Белевичa, а также представители чешской компании «Black Duck Invest» — Тибор Бокор и Войтек Качена.

Обвинения предъявлены по части третьей статьи 177 Уголовного закона — мошенничество в крупном размере либо совершённое организованной группой, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трёх лет либо без него.

Уголовное дело возбуждено в связи с событиями ночи 26 апреля 2021 года, когда отстранённая от должности член правления «Olmafarm» Белевичa подписала договор купли-продажи акций с чешской компанией «Black Duck Invest» о продаже всех акций «Olainfarm». Государственная полиция возбудила уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере, подделки документов и злоупотребления полномочиями.

Подписание договора купли-продажи акций, которое Рижский городской суд 30 апреля 2025 года уже признал недействительным, произошло в одной из квартир на улице Авоту, 7 в Риге в ночь с 26 на 27 апреля 2021 года. В момент подписания вместе с Белевичей находились тогдашние члены совета «Olainfarm» Велмерс и Крастиньш, в то время как с чешской стороны подписание договора координировали Бокор и Качена.

30 апреля 2025 года Рижский городской суд признал подписанный Белевичей договор купли-продажи акций «Olainfarm» с «Black Duck Invest» недействительным, а также признал действия Белевичи по подписанию данного договора в момент, когда она уже была отозвана с должности члена правления «Olmafarm», противоправными.