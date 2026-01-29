Латвия в настоящее время находится в безопасности: Силиня

Она отметила, что Латвия приложила много усилий и многого достигла в укреплении внутренней и внешней безопасности государства. Премьер напомнила, что в этом году впервые оборонный бюджет Латвии составляет 5% от валового внутреннего продукта.

"Это также вклад в трансатлантическую безопасность - не на словах, а на деле", - сказала Силиня.

Ведется усиленная работа по укреплению и расширению военного сотрудничества между Латвией и США. Премьер напомнила, что ровно год назад в Латвию прибыли шведские военнослужащие, присоединившись к 4-тысячной бригаде военных из 14 стран НАТО.

"5% на оборону - это действительно большой успех, который может побудить союзников по НАТО больше инвестировать в укрепление нашей общей безопасности", - сказала премьер-министр.

Силиня отметила, что уровень прямой военной угрозы для Латвии в настоящее время невысок, но государство бдительно следит за гибридными угрозами со стороны России и Беларуси, поскольку продолжаются попытки использовать нелегальную миграцию. В прошлом году Государственная пограничная охрана предотвратила более 12 000 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. Поэтому, по словам Силини, Латвия не будет принимать соискателей убежища в рамках механизма солидарности и не планирует платить другим странам за их размещение.

Как сообщалось, Латвия готова участвовать в механизме солидарности только посредством альтернативных мер поддержки - предоставляя экспертные знания, оказывая техническую помощь и др.

В своем выступлении премьер-министр отметила также сотрудничество с одним из крупнейших в мире производителей вооружения "Rheinmetall" по созданию в Латвии предприятия по производству артиллерийских боеприпасов.

Силиня отметила, что внешняя политика Латвии меняется вместе со временем, но есть национальные интересы, от которых нельзя отступать.

"Главный принцип внешней политики Латвии остается неизменным - поддерживать международное право и в то же время быть все более готовым к суровым реалиям в условиях растущей силовой политики в мире", - сказала премьер.

В своем выступлении Силиня также подчеркнула, что Латвия продолжает поддерживать Украину и знает, что, помимо немедленной практической помощи, для нее очень важно быть принятой в ЕС.

"К сожалению, пока нет никаких признаков того, что Россия готова прекратить войну, поэтому вместе с нашими европейскими партнерами мы продолжаем оказывать давление на агрессора", - сказала премьер-министр.