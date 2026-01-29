Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Латвия в настоящее время находится в безопасности: Силиня

Редакция PRESS 29 января, 2026 14:25

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвия в настоящее время находится в безопасности, и уровень прямой военной угрозы невысок, заявила премьер-министр Эвика Силиня на внешнеполитических дебатах в Сейме.

Она отметила, что Латвия приложила много усилий и многого достигла в укреплении внутренней и внешней безопасности государства. Премьер напомнила, что в этом году впервые оборонный бюджет Латвии составляет 5% от валового внутреннего продукта.

"Это также вклад в трансатлантическую безопасность - не на словах, а на деле", - сказала Силиня.

Ведется усиленная работа по укреплению и расширению военного сотрудничества между Латвией и США. Премьер напомнила, что ровно год назад в Латвию прибыли шведские военнослужащие, присоединившись к 4-тысячной бригаде военных из 14 стран НАТО.

"5% на оборону - это действительно большой успех, который может побудить союзников по НАТО больше инвестировать в укрепление нашей общей безопасности", - сказала премьер-министр.

Силиня отметила, что уровень прямой военной угрозы для Латвии в настоящее время невысок, но государство бдительно следит за гибридными угрозами со стороны России и Беларуси, поскольку продолжаются попытки использовать нелегальную миграцию. В прошлом году Государственная пограничная охрана предотвратила более 12 000 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. Поэтому, по словам Силини, Латвия не будет принимать соискателей убежища в рамках механизма солидарности и не планирует платить другим странам за их размещение.

Как сообщалось, Латвия готова участвовать в механизме солидарности только посредством альтернативных мер поддержки - предоставляя экспертные знания, оказывая техническую помощь и др.

В своем выступлении премьер-министр отметила также сотрудничество с одним из крупнейших в мире производителей вооружения "Rheinmetall" по созданию в Латвии предприятия по производству артиллерийских боеприпасов.

Силиня отметила, что внешняя политика Латвии меняется вместе со временем, но есть национальные интересы, от которых нельзя отступать.

"Главный принцип внешней политики Латвии остается неизменным - поддерживать международное право и в то же время быть все более готовым к суровым реалиям в условиях растущей силовой политики в мире", - сказала премьер.

В своем выступлении Силиня также подчеркнула, что Латвия продолжает поддерживать Украину и знает, что, помимо немедленной практической помощи, для нее очень важно быть принятой в ЕС.

"К сожалению, пока нет никаких признаков того, что Россия готова прекратить войну, поэтому вместе с нашими европейскими партнерами мы продолжаем оказывать давление на агрессора", - сказала премьер-министр.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе
Важно

Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе (1)

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)
Важно

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице
Важно

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных

Азбука здоровья 16:35

Азбука здоровья 0 комментариев

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Читать
Загрузка

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Читать

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Новости Латвии 16:29

Новости Латвии 0 комментариев

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Читать

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Читать

У Эстонии кризисные запасы лишь на 10% жителей: интересно, как же их будут распределять?

Мир 16:16

Мир 0 комментариев

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Читать

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Читать

Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Читать