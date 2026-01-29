Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жизнь Евгения перевернулась после купания в ледяной проруби: о чем (не) говорят мужчины

Редакция PRESS 29 января, 2026 12:25

Важно 0 комментариев

Евгений не считал себя экстремалом. Обычный мужчина, 48 лет, работа, семья, баня по выходным с друзьями. Всё — «как у людей». Распариться, выйти на мороз, нырнуть в ледяную прорубь — ритуал, который многие называют проверкой на мужественность.

Через несколько недель после очередного такого купания он понял: организм дал сбой.

Сначала — тянущая боль внизу живота, затем — ночные походы в туалет, жжение, ощущение постоянного дискомфорта. Но настоящим ударом стали проблемы, о которых мужчины предпочитают молчать даже с близкими: эрекция стала нестабильной, желание пропало, появилась тревога перед интимной близостью.

Когда «полезная привычка» становится триггером болезни

По словам врачей, подобные истории — не редкость. Резкий перепад температур после бани — серьёзное испытание для мужского организма.

Разогретое тело и мгновенный контакт с ледяной водой вызывают спазм сосудов. Кровообращение в органах малого таза нарушается, местный иммунитет падает, а скрытые воспалительные процессы выходят из тени.

Именно так часто запускается простатит — заболевание, которое мужчины до последнего списывают на усталость, стресс или «возраст».

Комментарий врача-уролога

«Каждый год, особенно в холодный сезон, я вижу всплеск пациентов, которые связывают начало симптомов с купанием в проруби после бани, - говорит уролог Янис А.

В этот момент организм испытывает экстремальный стресс. Предстательная железа крайне чувствительна к переохлаждению и сосудистым спазмам. Если у мужчины уже были минимальные воспалительные изменения, резкий холод становится пусковым крючком.

Проблема в том, что мужчины редко обращаются сразу. Они терпят, замалчивают, боятся признать наличие интимных нарушений. В итоге мы имеем хронический процесс, который лечится гораздо дольше и сложнее».

«Ужасы каждого мужчины» начинаются с молчания

История Евгения — не про слабость. Она про привычку игнорировать сигналы тела и веру в миф о том, что «настоящий мужчина должен терпеть».

Проблемы с мочеиспусканием, боли в промежности, снижение потенции — это не норма и не повод для стыда. Это симптомы, с которыми нужно идти к врачу, а не в очередную прорубь.

Закаливание может быть полезным, но только при разумном и постепенном подходе. Ледяная прорубь после бани — не оздоровительная процедура, а экстремальная нагрузка, особенно для мужчин старше 35–40 лет.

Иногда один «героический» прыжок в холодную воду способен надолго перевернуть жизнь. И лучше прочитать об этом в журналистском материале, чем услышать диагноз в кабинете уролога.

