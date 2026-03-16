«Зачем это здесь?» В павильонах Центрального рынка обнаружена очередная крамольная вывеска

Редакция PRESS 16 марта, 2026 08:13

Выбор редакции 0 комментариев

В одном из павильонов столичного Центрального рынка бдительные люди обнаружили вывеску "Рижскiй самогонъ". Что эти люди делали в павильоне, вопрос отдельный, но факт налицо: вывеска с надписью на кириллице там присутствует. Кроме того, по-русски написано и название магазина "Точка". Имеются на вывеске также надписи на китайском и японском.

"Что это за бредовая торговая марка? Почему она существует? Почему она там?" - недоумевает и возмущается Давис.

В ответ ему пишут:

- Потому что твоё мнение или мнение Ланги до одного места!

- Нормальный товар. У тебя что за проблемы? Может быть, голова?

- Учитывая, как изуродовали рынок, теперь всё становится на свои места.

- Спасибо за рекламу, надо купить!

- Мне нравится, что для маскировки того, что любой ценой надо вставить русский язык (ибо "Рига-то наш город"), добавили ещё и японскую катакану и китайско-японскую логограмму. Типа, "международная лавочка, чё вы тут, латыши!"

- Был очень популярен до войны среди туристов. Дегустировал его много лет назад на выставке на Кипсале, когда впервые появился. Теперь уже не котируется. Ни название, ни вкус не актуальны.

- Лиана Ланга, тут есть работа! Не должна быть сверхтрудной работой, Центральный рынок - это собственность Рижского рата, в котором вы депутатствуете в правящей коалиции.

Своими впечатлениями о главном рынке столицы поделился и мэр Валкского края Вентс Армандс Крауклис:

"Сегодня после долгого перерыва были на Рижском Центральном рынке. Зрелище очень грустное. Запущено, мало торговцев, подъехать сложно, машину поставить негде. Очевидны плохое управление, ценовая политика и кривая концепция. А могло быть образцово-показательное место надомного производства и поощрения туризма".

По поводу парковок с Крауклисом многие не согласны, но насчёт деградации считают, что он попал в самую точку:

- На самом деле рынок даже закрыть можно. Немногие это заметят. Только и есть, что вечный объект скандалов.

- Эту помойку надо ликвидировать. Аминь.

- Да, местных туристов зрелище, может быть, может шокировать, иностранцы, думаю, воспринимают это иначе. На фудкорте туристов полно, по крайней мере, в выходные. Те, кто там плюс-минус регулярно закупается, ходят к своим продавцам в молочный, мясной и рыбный павильоны, а не ходят кругами и ужасаются.

- Сегодня была и бываю там довольно регулярно, подумала - смотри-ка, после зимы все медленно просыпаются и оживляются. Купила всё, что нужно и чего хотела. Чем именно ранней весной торговцам торговать, чтобы там было чего-то много? Что у вас в теплице уже выросло, г-н Крауклис?

- Совершенно согласна. Не сравнить с Агенскалнским рынком. Если в Европе рынки возродились и являются популярными местами для приобретения местной продукции, то Центральный рынок - как советская отрыжка. Грязный, битком набитый, деградированный, безвкусный.

- Прежде всего рынок не должен быть собственностью самоуправления - не 1969 год так-то.

- Я вообще от представителей "Прогрессивных" и Клейнбергса не слышал никаких идей, как вернуть Центральный рынок в оборот! Им, кажется, вообще наплевать на это место - нарисовали "зебру", сделали сюжет на ТВ, цель на 4 года выполнена!

- Видимо, в Валке уже ни одного местечка не осталось для улучшения, всё ухожено до совершенства?

 

 

 

