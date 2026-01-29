Из зимы — в лето. Спокойно, надёжно, с поддержкой профессионалов Реклама Редакция PRESS 29 января, 2026 12:43 Реклама

Зима — это не только холод и снег, но и отличное время для путешествий и открытия новых горизонтов. Совершить волшебный вояж из зимы в лето, восстановить силы и получить море новых впечатлений предлагает туроператор 365 Brīvdienas.

Надёжность, проверенная временем

Туроператор 365 Brīvdienas, член ассоциации ALTA, работает на латвийском рынке с 2005 года. Компания сопровождает клиентов на всех этапах путешествия, от подбора маршрута до возвращения домой.

Все туры оформляются в соответствии с требованиями законодательства ЕС. Деятельность туроператора включает обязательные финансовые гарантии и страховые механизмы защиты клиентов. Это означает, что средства туристов защищены в рамках установленной системы финансового обеспечения туроператоров.

Для путешественников это особенно важно при раннем бронировании: даже в случае непредвиденных ситуаций предусмотрены механизмы защиты и регулирования, действующие в туристической отрасли ЕС.

За почти 20 лет работы у 365 Brīvdienas сформированы устойчивые партнёрские связи по всему миру, что позволяет обеспечивать поддержку туристов во время поездок и оперативно решать нестандартные ситуации.

Экзотика круглый год

Название компании переводится как «365 выходных» и это отражает её философию. Туристы из стран Балтии отправляются с 365 Brīvdienas в путешествия круглый год.

Зимой особенно востребованы направления, где можно сменить холод на солнце и океан.

Среди них:

Таиланд — буддийские храмы, тропические острова и лазурные бухты

Шри-Ланка — слоны, джунгли, океан и чайные плантации

Танзания и Занзибар — сафари, Килиманджаро и белоснежные пляжи

Вьетнам — рисовые террасы и курорты Фукуок и Муйне

Мексика — древние цивилизации и Карибское побережье

Индонезия — вулканы, джунгли, храмы Бали и тёплый Индийский океан

Также в программе Куба, Китай, Индия, Перу и другие страны.

Во всех этих экзотических странах сейчас бушует лето, шумят тёплые моря-океаны и манят замечательные пляжи. Вам остаётся только выбрать направление!

Что входит в тур и почему это удобно

Экзотические путешествия могут казаться сложными в организации, однако готовые программы позволяют совместить насыщенные впечатления и полноценный отдых.

Например, двухнедельный тур на Шри-Ланку — это экскурсионно-пляжная программа, сочетающая знакомство со страной и отдых у океана. Стоимость таких туров в 4-звездном отеле может начинаться примерно от 1698 евро на человека. В пакет обычно входят авиаперелёт, проживание, питание завтрак и ужин, трансферы и экскурсионные элементы маршрута.

Экскурсионный тур по Таиланду также сочетает познавательную часть и отдых. Программа включаeт посещение Бангкока, региона Канчанабури, курорта Паттайя и завершиться отдыхом на острове Ко Чанг. Стоимость подобных туров может начинаться от 1598 евро за весь тур, включая авиаперелёт, размещение, трансферы и экскурсионную программу.

Для сравнения: при самостоятельном планировании только авиабилеты на дальние направления нередко составляют значительную часть стоимости организованного тура. Именно поэтому комплексные программы часто оказываются удобнее и экономически оправданнее.

Компания сотрудничает с крупными международными авиаперевозчиками. Значительная часть маршрутов выполняется через Turkish Airlines, известную высоким уровнем сервиса и международными наградами.

Группы, формируемые 365 Brīvdienas, как правило, небольшие — около 16–20 человек. Такой формат создаёт комфортную атмосферу, позволяет уделять внимание каждому участнику и особенно удобен для тех, кто путешествует один. Даже отправляясь в поездку без попутчиков, туристы быстро знакомятся, общаются и чувствуют себя частью дружной компании.

Экскурсионные программы сопровождаются профессиональными гидами, проводящими экскурсии на русском языке; при необходимости могут быть организованы услуги гида на английском языке.

Не только экзотика

С весны компания предлагает и чартерные программы в Грецию, Турцию, Болгарию, Испанию и другие страны. Каждый тур сопровождается поддержкой специалистов и индивидуальным подходом.

Не откладывайте жизнь на потом! Путешествуйте тогда, когда хочется, вместе с 365 Brīvdienas.

