«Золотой купол» нужен нам всем: Бейнарте о разнице между Америкой республиканцев и демократов (1)

Редакция PRESS 29 января, 2026 12:20

Мнения

Кинорежессер и эссеист Вия Бейнерте на портале pietiek.com поделилась своими размышлениями о том, кто является главным врагов Западной цивилизации и в чём отличие Америки республиканцев от Америки демократов.

"Кто являются главными врагами Западной цивилизации? Коммунисты, исламисты и левые либералы. Сорос и Шваб. Кремль, Пекин и Тегеран. Давосский форум, Организация Объединённых Наций с её сателлитом Всемирной организацией здравоохранения и глобалисты «всех стран».

Противостояние происходит не только между государствами, но и внутри них. Нужно чётко разграничивать Америку демократов и Америку республиканцев — Америку Обамы, Байдена, Ньюсома и Сороса от Америки Трампа, Вэнса, Рубио и Маска.

Америка демократов выступает за открытые границы, нелегальную иммиграцию, неконтролируемую преступность, ЛГБТ-идеологию, инклюзивное разнообразие, «зелёный» курс, раздутый бюрократический аппарат и расточительство, а также разворовывание денег налогоплательщиков через различные схемы «помощи».

Америка республиканцев выступает за свободу слова, безопасные границы, борьбу с преступностью, депортацию нелегальных иммигрантов, искоренение ЛГБТ-идеологии из образовательных программ, меритократию, энергетическую независимость и экономику свободного рынка.

Апологеты «Великого перезапуска» и «нового» мирового порядка более 30 лет шаг за шагом разрушали и подрывали мировой порядок, под прикрытием политкорректности уничтожая свободу слова, захватывая СМИ и высшие учебные заведения, открывая границы, провоцируя конфликты и затем наводняя Европу и Северную Америку иммигрантами из зон конфликтов. Это не иммиграция, это инфильтрация, которая, достигнув критической массы, превращается в инвазию.

Цель глобалистов — уничтожить Западную цивилизацию. Им это почти удалось. Если бы не «рыжий клоун», который — нравится он вам или нет — полностью сорвал планы глобалистов. Отсюда такая яростная ненависть.

Польша, Чехия, Италия и Финляндия, Сальвадор, Аргентина и Чили, Израиль и Япония выбрали Америку республиканцев. Также Найджел Фарадж, лидер британской Партии реформ, и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо ясно выразили свой выбор, как и лидер иранской оппозиции Реза Пахлеви.

Евробюрократы и Канада (какой бы ловкой и сладкой ни была риторика Карни в Давосе с упоминанием Гавела) представляют «новый» мировой порядок, или деконструкцию.

Латвии ещё предстоит сделать свой выбор, чётко определив, кто наши стратегические партнёры — Европейский Союз, который закупает газ у России и аккумуляторы для ветряных турбин у Китая, или Америка республиканцев и её союзники. Да поможет нам Бог!

P.S. Тем, кто восхищается речью друга и единомышленника Шваба Марка Карни в Давосе, рекомендую перечитать его высказывания перед выборами год назад и сейчас. Чтобы не было иллюзий. 17 апреля 2025 года Карни сказал: «Самая большая угроза безопасности Канады — Китай». 15 января 2026 года он сказал: «Нас вдохновляет лидер Китая Си Цзиньпин, и я надеюсь, что наше партнёрство поможет нам установить новый мировой порядок». Коротко говоря, Карни предал Канаду в объятия Китая и Катара. По плодам узнаете дерево.

А тем, кто хочет говорить о Гренландии, рекомендую сначала взглянуть на карту. Речь идёт не о территории, а об Арктике и космосе.

Когда Дональд Трамп вернулся к ранее сформулированному желанию приобрести Гренландию, Европа смеялась, потому что не понимала главного — стратегии. Гренландия находится на кратчайшем ракетном пути между Россией и Северной Америкой. Поэтому там должны быть радары раннего предупреждения, которые жизненно важны в случае ядерного удара.

С таянием арктических льдов водный путь между Европой, Азией и Америкой может сократиться на 40%. Россия расширяет и укрепляет свои северные военные базы и увеличивает количество размещённых там ледоколов и патрулирующих подводных лодок. Китай называет себя «великой державой, близкой к Арктике», и начал строить «Полярный Шёлковый путь».

Решающая битва разворачивается на орбите: полярные спутники, устройства слежения за ракетами и предупреждение о первом ударе. Дания не способна защитить Гренландию, а Европа в случае военного конфликта зависит от США. «Золотой купол», или щит противовоздушной обороны, который защитит от ядерных ракет не только США, но и Канаду, и Европу, нужен нам всем. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте это понимает. Браже и Спрудс, кажется, нет".

Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе
Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе (1)

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице
Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?
В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных (1)

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ (1)

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети (1)

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО) (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

У Эстонии кризисные запасы лишь на 10% жителей: интересно, как же их будут распределять? (1)

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль (1)

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро (1)

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

