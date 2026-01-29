"Кто являются главными врагами Западной цивилизации? Коммунисты, исламисты и левые либералы. Сорос и Шваб. Кремль, Пекин и Тегеран. Давосский форум, Организация Объединённых Наций с её сателлитом Всемирной организацией здравоохранения и глобалисты «всех стран».

Противостояние происходит не только между государствами, но и внутри них. Нужно чётко разграничивать Америку демократов и Америку республиканцев — Америку Обамы, Байдена, Ньюсома и Сороса от Америки Трампа, Вэнса, Рубио и Маска.

Америка демократов выступает за открытые границы, нелегальную иммиграцию, неконтролируемую преступность, ЛГБТ-идеологию, инклюзивное разнообразие, «зелёный» курс, раздутый бюрократический аппарат и расточительство, а также разворовывание денег налогоплательщиков через различные схемы «помощи».

Америка республиканцев выступает за свободу слова, безопасные границы, борьбу с преступностью, депортацию нелегальных иммигрантов, искоренение ЛГБТ-идеологии из образовательных программ, меритократию, энергетическую независимость и экономику свободного рынка.

Апологеты «Великого перезапуска» и «нового» мирового порядка более 30 лет шаг за шагом разрушали и подрывали мировой порядок, под прикрытием политкорректности уничтожая свободу слова, захватывая СМИ и высшие учебные заведения, открывая границы, провоцируя конфликты и затем наводняя Европу и Северную Америку иммигрантами из зон конфликтов. Это не иммиграция, это инфильтрация, которая, достигнув критической массы, превращается в инвазию.

Цель глобалистов — уничтожить Западную цивилизацию. Им это почти удалось. Если бы не «рыжий клоун», который — нравится он вам или нет — полностью сорвал планы глобалистов. Отсюда такая яростная ненависть.

Польша, Чехия, Италия и Финляндия, Сальвадор, Аргентина и Чили, Израиль и Япония выбрали Америку республиканцев. Также Найджел Фарадж, лидер британской Партии реформ, и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо ясно выразили свой выбор, как и лидер иранской оппозиции Реза Пахлеви.

Евробюрократы и Канада (какой бы ловкой и сладкой ни была риторика Карни в Давосе с упоминанием Гавела) представляют «новый» мировой порядок, или деконструкцию.

Латвии ещё предстоит сделать свой выбор, чётко определив, кто наши стратегические партнёры — Европейский Союз, который закупает газ у России и аккумуляторы для ветряных турбин у Китая, или Америка республиканцев и её союзники. Да поможет нам Бог!

P.S. Тем, кто восхищается речью друга и единомышленника Шваба Марка Карни в Давосе, рекомендую перечитать его высказывания перед выборами год назад и сейчас. Чтобы не было иллюзий. 17 апреля 2025 года Карни сказал: «Самая большая угроза безопасности Канады — Китай». 15 января 2026 года он сказал: «Нас вдохновляет лидер Китая Си Цзиньпин, и я надеюсь, что наше партнёрство поможет нам установить новый мировой порядок». Коротко говоря, Карни предал Канаду в объятия Китая и Катара. По плодам узнаете дерево.

А тем, кто хочет говорить о Гренландии, рекомендую сначала взглянуть на карту. Речь идёт не о территории, а об Арктике и космосе.

Когда Дональд Трамп вернулся к ранее сформулированному желанию приобрести Гренландию, Европа смеялась, потому что не понимала главного — стратегии. Гренландия находится на кратчайшем ракетном пути между Россией и Северной Америкой. Поэтому там должны быть радары раннего предупреждения, которые жизненно важны в случае ядерного удара.

С таянием арктических льдов водный путь между Европой, Азией и Америкой может сократиться на 40%. Россия расширяет и укрепляет свои северные военные базы и увеличивает количество размещённых там ледоколов и патрулирующих подводных лодок. Китай называет себя «великой державой, близкой к Арктике», и начал строить «Полярный Шёлковый путь».

Решающая битва разворачивается на орбите: полярные спутники, устройства слежения за ракетами и предупреждение о первом ударе. Дания не способна защитить Гренландию, а Европа в случае военного конфликта зависит от США. «Золотой купол», или щит противовоздушной обороны, который защитит от ядерных ракет не только США, но и Канаду, и Европу, нужен нам всем. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте это понимает. Браже и Спрудс, кажется, нет".