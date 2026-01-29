Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Год Огненной Лошади всё исправит? Почему миллениалы внезапно поверили в китайский гороскоп

Редакция PRESS 29 января, 2026 09:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Ещё месяц назад мои друзья жаловались на жизнь. Расставания, деньги, съёмное жильё, выгорание. А потом — как по щелчку — настроение меняется.

— Всё будет нормально, — говорят они.
— Почему?
— Потому что скоро год Лошади.

Да, год Огненной Лошади. И, судя по соцсетям, он должен спасти буквально всё.

Люди, которые раньше путали гороскоп с прогнозом погоды, теперь уверенно объясняют разницу между Змеёй и Лошадью. Говорят, Змея — про «очищение и отпускание», а Лошадь — про «рывок вперёд». Одни срочно закрывают старые отношения, другие планируют возвращение бывших с помощью «ритуалов», третьи складывают цифры 2026 и восторженно сообщают: «Это перезапуск».

В TikTok и Instagram — тысячи видео.
«Это год свободы, риска и смелости».
«Лошадь двигает вперёд».
«До февраля нужно отпустить всё лишнее».

Мемы собирают сотни тысяч лайков. Комментарии — как исповеди: “я чувствую, что всё меняется”, “наконец-то новая энергия”, “это объясняет мой кризис”.

Особенно активно вовлечены те, кто устал. От работы. От новостей. От неопределённости. Лошадь — быстрый знак. Про движение, независимость, импульс. А если она ещё и Огненная, значит всё будет интенсивнее, громче и быстрее.

Совпадений добавляет и нумерология: 2026 — «единица», начало нового цикла. Плюс солнечные события, плюс ощущение, что мир давно стоит на паузе и вот-вот сорвётся с места.

Многие вспоминают и предыдущий год Огненной Лошади — 1966-й. Время резких сдвигов, конфликтов, протестов и переломных решений. Совпадение? Возможно. Но в интернете такие детали любят.

Любопытно, что чаще всего в эту историю верят женщины. Мужчины обычно отмахиваются. Хотя, если посмотреть на происходящее, вера в «перезагрузку» выглядит как минимум удобной.

Когда реальность слишком хаотична, приятно думать, что у неё есть расписание.
И что в феврале всё внезапно поедет в правильную сторону.

Год Лошади уже близко.
А дальше — каждый решит сам, что именно он от него ждёт.

Главные новости

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП
Важно

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП (1)

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek
Важно

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети
Важно

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

Новости Латвии 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Читать

Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

Новости Латвии 11:03

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Читать

Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Мир 10:53

Мир 0 комментариев

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Читать

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

История и культура 10:46

История и культура 0 комментариев

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

Читать

Думали, это война: жизнь после взрыва на улице Баускас

Важно 10:45

Важно 0 комментариев

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

Читать