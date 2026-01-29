Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Горло заболело: чем полоскать?

29 января, 2026

Реклама

Когда появляется неприятное ощущение «царапанья» в горле, мы хотим как-то себе помочь и вспоминаем про полоскание. Что при этом важно учитывать?

Скажем сразу: боль в горле — не диагноз, это яркий симптом болезни, которая и спровоцировала воспаление в глотке и в области миндалин. Причин для боли в горле много, включая рефлюкс желудка и грибковые инфекции.

Но сейчас, в разгар зимы и вообще в холодный сезон, боль в горле чаще всего намекает на начавшееся воспаление: слизистых оболочек гортани, или глотки, или миндалин.

В окружении вирусов и бактерий...

В холодное время года в 85% случаев боли в горле спровоцированы респираторными инфекциями, то есть вызваны активно распространяющимися в это время года вирусами гриппа, аденовирусами, риновирусами, коронавирусами и другими их «коллегами».   

Фарингит — это воспаление слизистой оболочки глотки, основным симптомом которого является боль в горле, особенно при глотании слюны или пищи. Наиболее частыми возбудителями являются уже упомянутые вирусы, которые попадают в глотку человека    воздушно-капельным путем, когда кто-то рядом кашляет, чихает или просто разговаривает. Реже причиной боли в горле являются бактерии, которые иногда могут присоединяться к уже существующей вирусной инфекции.

Обычно вирусный фарингит сопровождается умеренной болью, которая проходит в течение трех-семи дней. Без врача мы диагноз не поставим. А поэтому, если горло сильно болит, вы чувствуете озноб и (или) головную боль, а температура тела при этом повышается и уверенно стремится к 38 градусам, надо непременно обратиться к врачу и получить его консультацию. Это вас убережет от различных неприятных сценариев развития той же коронавирусной инфекции.

Но если возник первый легкий дискомфорт в горле, как вариант — появился насморк и у вас нет сильного жара (температура тела около 37 градусов), то надо последить за собой и предпринять допустимые профилактические меры..

Для лечения воспаления в горле эффективно полоскание. Эта простая понятная процедура помогает снять раздражение, обеззаразить слизистую оболочку горла и рта и, не исключено, заодно избавиться от вредоносных бактерий. Это ускорит процесс выздоровления.

Однако всегда важно помнить о том, что всегда стоит поговорить с доктором или фармацевтом, чтобы получить правильный профессиональный индивидуальный совет первичной медицинской помощи.

Как себе помочь на начальном этапе?

Согласно исследованию*, совместно проведенному Рижским университетом Страдиня (RSU) и латвийским производителем лекарственных средств Olpha, одним из средств помощи при бактериальном заболевании горла является полоскание полости рта и горла безрецептурным препаратом, содержащим активное вещество furaginum solubile (растворимый фурагин).

Когда патогенные микроорганизмы попадают на слизистую оболочку глотки, они начинают размножаться. В организме развивается воспаление: повышается проницаемость сосудов, возникает отек, покраснение и появляется «режущая» боль. И хотя в большинстве случаев фарингит проходит в течение нескольких дней, дискомфорт в горле, особенно при бактериальной инфекции, бывает настолько неприятным и мешающим, что каждому хочется, чтобы она прошла как можно быстрее.

Как это работает?

Полоскание механически «смывает» микроорганизмы с поверхности слизистой оболочки, снижает их концентрацию и, соответственно, уменьшает раздражение и боль. Оно также помогает удалить слизь и налет, снижая дискомфорт в горле. Как показывает латвийское научное исследование, полоскание препаратом с активным веществом furaginum solubile уменьшает количество бактерий в глотке, благодаря чему боль в горле проходит быстрее.

Опыт показывает, что полоскание полости рта и горла особенно хорошо работает в самом начале заболевания, когда появляются першение, ощущение царапанья и легкая боль в горле. На этом этапе регулярное полоскание может помочь «очистить» слизистую оболочку и зачастую не позволяет симптомам усилиться.

Во время полоскания следует постараться удерживать раствор в полости рта не менее нескольких секунд, чтобы он успел соприкоснуться с поверхностью миндалин и глотки.

Перед использованием этого (как и любого другого!) лекарственного средства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

В случае растворимого порошка с активным веществом furaginum solubile обратите внимание на то, что:

1. Порошок подходит для лечения воспаления полости рта и горла у взрослых и детей с 4 лет. Содержимое пакетика растворяют в стакане (200 мл) горячей кипяченой воды. Теплый раствор используют для полоскания полости рта и горла 2-3 раза в день.

2. Если воспаление и боль в горле не проходят — обратитесь к врачу!

3. СОВЕТ. Если болит горло, пейте много теплой, но не горячей воды. И старайтесь меньше говорить. Если в аптеке нет возможности приобрести специальные средства для полоскания полости рта и горла, взрослые в качестве альтернативы могут использовать теплый солевой раствор. Но тут важна концентрация соли, которую нельзя превышать! Рецепт такой: половина чайной ложки соли (не больше!) на один стакан воды (объемом 250 мл).

Помните, что необоснованное применение лекарств вредно для здоровья — советуйтесь с врачами и фармацевтами и будьте все здоровы!

Внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке!

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарств.

Необоснованное применение лекарств вредит здоровью!

Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

У Эстонии кризисные запасы лишь на 10% жителей: интересно, как же их будут распределять?

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

