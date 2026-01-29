Горло заболело: чем полоскать? Реклама Редакция PRESS 29 января, 2026 14:57 Реклама

Когда появляется неприятное ощущение «царапанья» в горле, мы хотим как-то себе помочь и вспоминаем про полоскание. Что при этом важно учитывать?

Скажем сразу: боль в горле — не диагноз, это яркий симптом болезни, которая и спровоцировала воспаление в глотке и в области миндалин. Причин для боли в горле много, включая рефлюкс желудка и грибковые инфекции.

Но сейчас, в разгар зимы и вообще в холодный сезон, боль в горле чаще всего намекает на начавшееся воспаление: слизистых оболочек гортани, или глотки, или миндалин.

В окружении вирусов и бактерий...

В холодное время года в 85% случаев боли в горле спровоцированы респираторными инфекциями, то есть вызваны активно распространяющимися в это время года вирусами гриппа, аденовирусами, риновирусами, коронавирусами и другими их «коллегами».

Фарингит — это воспаление слизистой оболочки глотки, основным симптомом которого является боль в горле, особенно при глотании слюны или пищи. Наиболее частыми возбудителями являются уже упомянутые вирусы, которые попадают в глотку человека воздушно-капельным путем, когда кто-то рядом кашляет, чихает или просто разговаривает. Реже причиной боли в горле являются бактерии, которые иногда могут присоединяться к уже существующей вирусной инфекции.

Обычно вирусный фарингит сопровождается умеренной болью, которая проходит в течение трех-семи дней. Без врача мы диагноз не поставим. А поэтому, если горло сильно болит, вы чувствуете озноб и (или) головную боль, а температура тела при этом повышается и уверенно стремится к 38 градусам, надо непременно обратиться к врачу и получить его консультацию. Это вас убережет от различных неприятных сценариев развития той же коронавирусной инфекции.

Но если возник первый легкий дискомфорт в горле, как вариант — появился насморк и у вас нет сильного жара (температура тела около 37 градусов), то надо последить за собой и предпринять допустимые профилактические меры..

Для лечения воспаления в горле эффективно полоскание. Эта простая понятная процедура помогает снять раздражение, обеззаразить слизистую оболочку горла и рта и, не исключено, заодно избавиться от вредоносных бактерий. Это ускорит процесс выздоровления.

Однако всегда важно помнить о том, что всегда стоит поговорить с доктором или фармацевтом, чтобы получить правильный профессиональный индивидуальный совет первичной медицинской помощи.

Как себе помочь на начальном этапе?

Согласно исследованию*, совместно проведенному Рижским университетом Страдиня (RSU) и латвийским производителем лекарственных средств Olpha, одним из средств помощи при бактериальном заболевании горла является полоскание полости рта и горла безрецептурным препаратом, содержащим активное вещество furaginum solubile (растворимый фурагин).

Когда патогенные микроорганизмы попадают на слизистую оболочку глотки, они начинают размножаться. В организме развивается воспаление: повышается проницаемость сосудов, возникает отек, покраснение и появляется «режущая» боль. И хотя в большинстве случаев фарингит проходит в течение нескольких дней, дискомфорт в горле, особенно при бактериальной инфекции, бывает настолько неприятным и мешающим, что каждому хочется, чтобы она прошла как можно быстрее.

Как это работает?

Полоскание механически «смывает» микроорганизмы с поверхности слизистой оболочки, снижает их концентрацию и, соответственно, уменьшает раздражение и боль. Оно также помогает удалить слизь и налет, снижая дискомфорт в горле. Как показывает латвийское научное исследование, полоскание препаратом с активным веществом furaginum solubile уменьшает количество бактерий в глотке, благодаря чему боль в горле проходит быстрее.

Опыт показывает, что полоскание полости рта и горла особенно хорошо работает в самом начале заболевания, когда появляются першение, ощущение царапанья и легкая боль в горле. На этом этапе регулярное полоскание может помочь «очистить» слизистую оболочку и зачастую не позволяет симптомам усилиться.

Во время полоскания следует постараться удерживать раствор в полости рта не менее нескольких секунд, чтобы он успел соприкоснуться с поверхностью миндалин и глотки.

Перед использованием этого (как и любого другого!) лекарственного средства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

В случае растворимого порошка с активным веществом furaginum solubile обратите внимание на то, что:

1. Порошок подходит для лечения воспаления полости рта и горла у взрослых и детей с 4 лет. Содержимое пакетика растворяют в стакане (200 мл) горячей кипяченой воды. Теплый раствор используют для полоскания полости рта и горла 2-3 раза в день.

2. Если воспаление и боль в горле не проходят — обратитесь к врачу!

3. СОВЕТ. Если болит горло, пейте много теплой, но не горячей воды. И старайтесь меньше говорить. Если в аптеке нет возможности приобрести специальные средства для полоскания полости рта и горла, взрослые в качестве альтернативы могут использовать теплый солевой раствор. Но тут важна концентрация соли, которую нельзя превышать! Рецепт такой: половина чайной ложки соли (не больше!) на один стакан воды (объемом 250 мл).

Помните, что необоснованное применение лекарств вредно для здоровья — советуйтесь с врачами и фармацевтами и будьте все здоровы!

Внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке!

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарств.

Необоснованное применение лекарств вредит здоровью!