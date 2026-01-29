Впервые в истории: ЕС меняет визовую стратегию. Что и для кого изменится?

Стратегия преследует три основные цели: укрепление безопасности Шенгенской зоны, поддержка экономического роста и конкурентоспособности ЕС, а также продвижение стратегических интересов, ценностей и глобальной позиции ЕС.

Ежегодно на внешние границы Шенгенской зоны прибывают миллионы путешественников как по краткосрочным визам, так и из стран с безвизовым режимом. Для более эффективного управления границами необходимы современные и действенные системы, которые укрепляют безопасность и одновременно упрощают законные поездки. ЕС внедряет современные цифровые инструменты для модернизации систем выдачи виз и пограничного контроля. К 2028 году ИТ-системы ЕС станут функционально совместимыми, что позволит одновременно запрашивать несколько баз данных через единый централизованный поиск. Это упростит обмен информацией и поможет предотвратить злоупотребления визовой системой.

Комиссия также представила новую европейскую стратегию по управлению убежищем и миграцией, в которой изложены политические цели ЕС в области предоставления убежища и миграции на ближайшие пять лет. Стратегия определяет дальнейший курс действий для достижения трех основных целей: предотвращение нелегальной миграции и пресечение деятельности преступных сетей, занимающихся контрабандой людей; защита людей, спасающихся от войны и преследований, при одновременном предотвращении злоупотреблений системой; и привлечение в ЕС талантливых специалистов для повышения конкурентоспособности экономик.

Для реализации стратегии Еврокомиссия в своем предложении по следующей многолетней финансовой программе (2028-2034) предложила выделить 81 млрд евро на сферу внутренних дел и создать финансовый инструмент "Глобальная Европа". Последний предназначен для поддержки более стратегического подхода к международным партнерствам в соответствии со стратегическими интересами ЕС, в том числе в области миграции.