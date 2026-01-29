Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Впервые в истории: ЕС меняет визовую стратегию. Что и для кого изменится?

© LETA 29 января, 2026 14:52

Мир 0 комментариев

В четверг Европейская комиссия приняла первую в своей истории визовую стратегию ЕС. Она закладывает основу для визовой политики, которая будет поддерживать долгосрочные интересы ЕС, сделает ее более стратегической и повысит готовность к эффективному реагированию на растущую мобильность, региональную нестабильность и геополитическую конкуренцию.

Стратегия преследует три основные цели: укрепление безопасности Шенгенской зоны, поддержка экономического роста и конкурентоспособности ЕС, а также продвижение стратегических интересов, ценностей и глобальной позиции ЕС.

Ежегодно на внешние границы Шенгенской зоны прибывают миллионы путешественников как по краткосрочным визам, так и из стран с безвизовым режимом. Для более эффективного управления границами необходимы современные и действенные системы, которые укрепляют безопасность и одновременно упрощают законные поездки. ЕС внедряет современные цифровые инструменты для модернизации систем выдачи виз и пограничного контроля. К 2028 году ИТ-системы ЕС станут функционально совместимыми, что позволит одновременно запрашивать несколько баз данных через единый централизованный поиск. Это упростит обмен информацией и поможет предотвратить злоупотребления визовой системой.

Комиссия также представила новую европейскую стратегию по управлению убежищем и миграцией, в которой изложены политические цели ЕС в области предоставления убежища и миграции на ближайшие пять лет. Стратегия определяет дальнейший курс действий для достижения трех основных целей: предотвращение нелегальной миграции и пресечение деятельности преступных сетей, занимающихся контрабандой людей; защита людей, спасающихся от войны и преследований, при одновременном предотвращении злоупотреблений системой; и привлечение в ЕС талантливых специалистов для повышения конкурентоспособности экономик.

Для реализации стратегии Еврокомиссия в своем предложении по следующей многолетней финансовой программе (2028-2034) предложила выделить 81 млрд евро на сферу внутренних дел и создать финансовый инструмент "Глобальная Европа". Последний предназначен для поддержки более стратегического подхода к международным партнерствам в соответствии со стратегическими интересами ЕС, в том числе в области миграции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице
Важно

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?
Важно

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе
Важно

Опозорились перед французами: депутат Ранцане в шоке от ситуации в Зилупе (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных

Азбука здоровья 16:35

Азбука здоровья 0 комментариев

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Читать
Загрузка

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Читать

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Новости Латвии 16:29

Новости Латвии 0 комментариев

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Читать

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Читать

У Эстонии кризисные запасы лишь на 10% жителей: интересно, как же их будут распределять?

Мир 16:16

Мир 0 комментариев

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Читать

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Читать

Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Читать