«Сделаем перерасчет пенсии!» Мошенники бьют стариков по болезненной теме

© LETA 29 января, 2026 15:37

Государственное агентство социального страхования (VSAA) призывает жителей быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников, которые выдают себя за сотрудников агентства, звонят людям и пытаются выманить персональные данные, банковские коды доступа и деньги.

Как сообщила агентству LETA представитель Государственного агентства социального страхования Ивета Дайне, активность мошенников растет, и в результате особенно уязвимыми становятся пожилые люди. В агентстве призывают жителей обсудить эти риски со своими родителями и бабушками с дедушками, поскольку именно пенсионеры чаще всего становятся мишенью мошенников.

Чаще всего злоумышленники утверждают, что необходимо произвести перерасчет пенсии, уточнить трудовой стаж или записаться на прием в агентство, и просят открыть ссылку, присланную на телефон. Также распространена схема звонков о якобы доставке «заказного письма» от агентства. Для его получения мошенники просят подтвердить личность с помощью кода Smart-ID.

В агентстве подчеркивают, что в таких случаях ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам, вводить персональный код, банковские данные или коды Smart-ID, а также сообщать данные платежных карт. Не следует продолжать разговор, если звонящий торопит, угрожает последствиями или пытается вызвать панику, требуя немедленных действий.

Государственное агентство социального страхования никогда не рассылает ссылки в SMS-сообщениях, не доставляет письма курьерами и не просит выполнять какие-либо действия в интернет-банке. Если сотрудник агентства сам звонит клиенту, он уже знает, кому звонит, и не запрашивает персональный код, не просит переходить по ссылкам и не предлагает совершать какие-либо действия с платежными инструментами.

В случае сомнений жителям рекомендуют прекратить разговор и связаться с VSAA по официальным контактам. При подозрении на мошенничество следует также обратиться в свой банк и Государственную полицию.

