Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро

Доходы Адажского самоуправления на 2026 год запланированы в размере 67,5 млн евро. С учетом того, что доступный остаток средств на счету самоуправления в конце прошлого года составил 8,71 млн евро, а планируемая сумма заимствований составляет 10,3 млн евро, в целом в бюджете самоуправления для покрытия расходов будут доступны средства в размере 86,47 млн евро, что на 150 тыс. евро больше запланированных расходов.

Одним из крупнейших инвестиционных проектов Адажского самоуправления в 2026 году станет строительство нового дошкольного образовательного учреждения в Подниеки за 8,9 млн евро.

Также планируется построить магистральную велодорожку Рига-Царникава за 3,9 млн евро, реализовать проект улицы Краступес за 2,4 млн евро и проект по улучшению инфраструктуры для предпринимательства в Адажи за 1,3 млн евро.

Самая большая часть бюджетных расходов в 2026 году выделена на образование - 36,6 млн евро. Для сферы транспорта и инфраструктуры в бюджете предусмотрено 9,3 млн евро, для социальной защиты - 3,9 млн евро.