«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Как сообщалось ранее, в соответствии с порядком, установленным Уголовно-процессуальным законом, после вступления в силу решения о выдаче лица иностранному государству Генеральная прокуратура поручила Государственной полиции организовать передачу подлежащего выдаче лица представителям правоохранительных органов иностранного государства. Поскольку в отношении этого лица не была применена мера пресечения, связанная с лишением свободы, его уведомили о месте и времени передачи иностранным правоохранительным органам.

В социальной сети Facebook он опубликовал видео, в котором говорит:

«Ну что? Прямая трансляция из финских лесов. Обо всей этой ситуации — почему я в розыске и почему уклоняюсь. Потому что в момент, когда меня задержали в ноябре 2025 года, не прошло и 48 часов, как мы ехали в суд, а оперативники уже показывали мне мои фотографии в Facebook, говоря, какая у меня “накачанная” спина.

Представьте, как работает система — не прошло даже 48 часов, а они уже смонтировали видео и выложили статью, чтобы показать, как героически работают.

Прошло 72 часа — моя личность была раскрыта и опубликована в латвийских СМИ: что Давидс Круминьш связан с организацией похищения босса албанского наркоторгового трафика и так далее. Представьте, какое впечатление: если бы меня тогда сразу арестовали и увезли в Германию, заранее объявив — мы направляем к вам похитителя босса албанских наркоторговцев, хотя я не осуждён и не дал ни единого показания, вообще ничего.

Как вы думаете — что меня там ждёт? […]

Европейский ордер на арест был недействительным, неполным. Европа потребовала от прокуратуры исправлений по серьёзным фактам, потом меня арестовали, отпустили, снова освободили, затем появилось исправление, которое изменило структуру и смысл. […] Это одна ошибка. Во время обыска немецкий оперативный сотрудник потребовал пароли к компьютеру и телефону, просматривал мои фотографии и всё остальное, хотя ордера на цифровой обыск у него не было. Это нарушение — они не имели права требовать у меня пароль и так далее.

Они искали три телефона, но изъяли 25–30 предметов — блокноты, водительские права, банковские карты, жёсткие диски, флешки, карты памяти и тому подобное. Нарушение прав человека. Всё это должен был увидеть прокурор, но он этого не сделал. Именно поэтому прокурор и написал, чтобы сообщить Государственной полиции — это его ошибка.

Кассационную жалобу, насколько я успел, я написал и подал в последний день. Потом, 28 декабря, на меня напали — ударили ножом — человек говорил на иностранном языке. После этого я передал эти документы прокурору. Здесь — ничего, мол, ты можешь участвовать дистанционно из Германии.

Всё это уклонение — я не дурак — это либо повеситься самому, либо ехать в Германию. Чья это вина? Германии, Европола и Латвии. […] Я здесь, рядом — я вас вижу, встречаю. […] Те, кто хочет, всё ещё мне помогают. Сейчас так — одна ошибка, и ты ошибся. Опасная игра. Выбора у меня всё равно нет. […] Дальше я буду судиться в Германии, это можно делать дистанционно. […]

Не из такого дерьма я выбирался».

Как сообщалось, от подлежащего выдаче лица было получено подтверждение о получении соответствующей информации, однако в назначенное время и в указанном месте он не явился, сообщили в полиции. В то же время в прокуратуре агентству LETA напомнили, что Круминьш был задержан в ходе международной операции в ноябре 2025 года. Полиция просила суд применить к нему меру пресечения в виде ареста, однако суд, учитывая характеристику личности и обещания сотрудничать, отклонил это ходатайство, и в отношении Круминьша была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Круминьш по-прежнему находится в международном розыске и в настоящее время уклоняется от исполнения решения о выдаче. Прокуратура поручила полиции задержать его. Прокуратура также обращает внимание, что согласно Уголовному закону сокрытие преступника без предварительного обещания является уголовно наказуемым деянием.

Если у жителей имеется информация о местонахождении Круминьша, прокуратура призывает незамедлительно обращаться в Государственную полицию.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года латвийский суд отклонил просьбу полиции об аресте Круминьша, который подозревается в организации похищения человека на территории Германии.

В прессе Круминьша называют участником нескольких телевизионных шоу и инфлюенсером. Ранее данные им интервью, например порталу apollo.lv, свидетельствуют, что Круминьш в течение восьми лет служил во Французском иностранном легионе и утверждал, что действовал в подразделении CPU (ближняя охрана, телохранители), которое со временем планировало стать частной армией. Во время одного из таких учебных проектов в Мьянме он якобы на 35 дней попал в плен.

В ноябре прошлого года в ходе международной операции под руководством полиции Германии, в которой участвовали Государственная полиция Латвии, а также правоохранительные органы Дании и Франции и Европол, по подозрению в организации похищения человека на территории Германии были задержаны четыре гражданина Латвии.

Эта международная операция была направлена против группы наёмников, нанятой конкурирующей организованной преступной группировкой с целью похищения руководителя албанской сети наркоторговли. Лицо, которое планировали похитить, связано с организацией кражи нескольких тонн марихуаны на сумму в несколько миллионов евро.

На основании ранее полученной информации о возможном готовящемся преступлении и оказывая поддержку немецким коллегам, с привлечением Управления международного сотрудничества Государственной полиции и должностных лиц 1-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными формами организованной преступности была установлена необходимая информация об организаторе преступления и его соучастниках — все они являются гражданами Латвии.

В ходе следственных действий были получены доказательства связи лиц с преступлением, и в среду полицейские совместно с антитеррористическим подразделением Государственной полиции «Omega» в Риге задержали мужчину 1990 года рождения, который взял на себя организацию похищения человека.

Остальные соучастники преступления были задержаны соответственно во Франции, Дании и Великобритании.

Все участники обладали специфическими знаниями и имели экипировку, предназначенную для совершения преступления. Организатор преступления — бывший легионер Французского иностранного легиона. Ещё два человека ранее были задержаны в Германии.

Информация, размещённая на сайте Европейского полицейского бюро (Европол), свидетельствует, что скоординированные действия были направлены против граждан Латвии, некоторые из которых ранее служили во Французском иностранном легионе. Эти высоко подготовленные лица были оснащены профессиональной экипировкой и действовали от имени организованной преступной группировки.

В день операции в Дании, Франции, Латвии и Великобритании были арестованы четыре человека, а ещё двое, задержанные в Германии в октябре 2014 года, уже осуждены судом.

Эта операция связана с феноменом, при котором преступники предлагают свои услуги для совершения насильственных действий от имени других преступных синдикатов. В данном случае организованные преступные группировки нанимали высоко подготовленных специалистов для совершения актов насилия. Такой способ деятельности всё чаще выявляется в различных операциях, связанных с тяжкими преступлениями и организованной преступностью. Расследование показывает, что нередко используются бывшие сотрудники специальных подразделений, отметил Европол.

Некоторые подозреваемые по этому делу являются бывшими военнослужащими Французского иностранного легиона. Это указывает на тревожную тенденцию, связанную с войной в Украине: бывшие бойцы, прошедшие боевую подготовку и вернувшиеся с фронта, могут использовать свои навыки в интересах организованной преступности, создавая потенциальную угрозу, подчеркнул Европол.