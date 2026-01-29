Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

Министр подчеркнул, что на данный момент уровень государственного долга является умеренным и ещё имеется запас до достижения маастрихтского критерия в 60% от внутреннего валового продукта.

Также Ашераденс отметил, что Европейская комиссия уже утвердила проект бюджета Латвии на три года вперёд, при этом Латвия оказалась среди 12 государств Европейского союза, чьи бюджеты были одобрены без существенных замечаний.

В настоящее время Министерство финансов работает над проектом бюджета на четыре года, и главным вызовом является обеспечение экономического роста, чтобы избежать необходимости дальнейших заимствований.

Ашераденс подчеркнул, что сейчас не рассматривается сценарий повышения налогов — вместо этого больше внимания уделяется тому, как повысить эффективность расходов государственного сектора.