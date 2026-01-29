Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных

Редакция PRESS 29 января, 2026 16:35

Азбука здоровья 0 комментариев

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Новое исследование показало: бабушки и дедушки, которые помогают с внуками, сохраняют память и речь лучше, чем те, кто в уходе за детьми не участвует.

Причём самое неожиданное — дело не в частоте и не в нагрузке.
Неважно, сидят ли с ребёнком каждый день или лишь время от времени.
Неважно, помогают ли с уроками, играют, возят в школу или просто проводят время вместе.

Сам факт участия оказался решающим.

Учёные наблюдали почти за тремя тысячами человек старше 50 лет в течение нескольких лет. Участники регулярно проходили когнитивные тесты — на память, скорость мышления и словесную беглость.

Результат оказался устойчивым:
те, кто ухаживал за внуками хотя бы в течение года, показывали более высокие результаты по памяти и речи, чем те, кто этого не делал.

Особенно заметным эффект оказался у женщин.
У бабушек, вовлечённых в уход за внуками, снижение когнитивных функций шло медленнее, чем у тех, кто в заботе не участвовал.

Интересно, что эффект сохранялся даже после учёта возраста, общего состояния здоровья и других факторов.
И — ещё раз — не зависел от объёма помощи.

Исследователи подчёркивают: дело может быть не в активности как таковой, а в включённости.
В ощущении нужности, роли, контакта, ответственности и эмоциональной связи.

При этом отмечается важная деталь:
если забота о внуках становится стрессом или вынужденной обязанностью, эффект может быть совсем другим. Значение имеет семейная атмосфера и добровольность участия.

Выходит, иногда самый простой рецепт —
не таблетки и тренажёры для мозга,
а обычное «посиди с внуками» —
работает куда глубже, чем кажется.

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

