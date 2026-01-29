Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных

Новое исследование показало: бабушки и дедушки, которые помогают с внуками, сохраняют память и речь лучше, чем те, кто в уходе за детьми не участвует.
Причём самое неожиданное — дело не в частоте и не в нагрузке.
Неважно, сидят ли с ребёнком каждый день или лишь время от времени.
Неважно, помогают ли с уроками, играют, возят в школу или просто проводят время вместе.
Сам факт участия оказался решающим.
Учёные наблюдали почти за тремя тысячами человек старше 50 лет в течение нескольких лет. Участники регулярно проходили когнитивные тесты — на память, скорость мышления и словесную беглость.
Результат оказался устойчивым:
те, кто ухаживал за внуками хотя бы в течение года, показывали более высокие результаты по памяти и речи, чем те, кто этого не делал.
Особенно заметным эффект оказался у женщин.
У бабушек, вовлечённых в уход за внуками, снижение когнитивных функций шло медленнее, чем у тех, кто в заботе не участвовал.
Интересно, что эффект сохранялся даже после учёта возраста, общего состояния здоровья и других факторов.
И — ещё раз — не зависел от объёма помощи.
Исследователи подчёркивают: дело может быть не в активности как таковой, а в включённости.
В ощущении нужности, роли, контакта, ответственности и эмоциональной связи.
При этом отмечается важная деталь:
если забота о внуках становится стрессом или вынужденной обязанностью, эффект может быть совсем другим. Значение имеет семейная атмосфера и добровольность участия.
Выходит, иногда самый простой рецепт —
не таблетки и тренажёры для мозга,
а обычное «посиди с внуками» —
работает куда глубже, чем кажется.