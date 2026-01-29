Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

1 января у участников праздника поднялась температура до 39,5 градуса, появились рвота и диарея. «Второго числа мы с мужем вызвали скорую помощь, потому что начались уже невыносимые боли в животе, мы почти кричали от боли. Громко стонали», — вспоминает Елена. «И остальные симптомы не прекращались: каждые 15 минут мы бегали в туалет, хотелось рвать, при этом постоянно была тошнота».

На третий и четвертый день января в больницу попали и остальные члены семьи. В общей сложности семья провела в больнице около недели.

«Подтвердили сальмонеллёз, обезвоживание было ужасным — таким, что глаза почти ушли в орбиты. Век не было, круги под глазами, которые и так были, растянулись на всё лицо», — рассказывает Елена. «Круглосуточно под капельницами, антибиотики внутривенно. Наша 85-летняя бабушка умерла в больнице — не выдержала, начали отказывать почки».

У семьи возникли подозрения в отношении органических яичных продуктов, купленных перед Новым годом: этот продукт использовался в рецепте «тирамису» в необработанном виде, и ели его только шестеро заболевших, тогда как двое других гостей остались здоровы, говорит представитель семьи.

«Яйца были куплены 30 декабря в 20:00, а десерт готовили днём 31 декабря, всё хранилось в холодильнике. Очевидно, что какой-то из ингредиентов был заражён, а в тирамису входили яйца, сыр маскарпоне, амаретто и печенье. Поэтому я не знаю, откуда ещё могла появиться инфекция», — говорит Елена, показывая кассовый чек из магазина.

Подозрения в отношении яиц

В Департаменте здоровья сообщили, что информация о случае сальмонеллёза действительно поступила через Информационную систему инфекционных заболеваний.

«Эпидемиологи Департамента здоровья связались с врачом и пациентом, уточнили путь заражения, провели консультацию с пациентом и выяснили возможных контактных лиц. О данном случае был проинформирован Департамент сельского хозяйства и продовольствия», — пояснили там.

В Департаменте сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что получили по электронной почте информацию от Департамента здоровья 6 января о том, что к ним обратилась семья, заболевшая сальмонеллёзом.

«Человек заподозрил, что источником инфекции были куриные яйца, купленные 30.12.25 в одном из магазинов розничной сети. Срок годности, указанный на упаковке, был 11.01.26», — уточнила руководитель отдела пищевых продуктов Трийну Аллика.

8 января специалист Департамента сельского хозяйства взял пробы в упомянутом магазине.

«Для анализа были взяты шесть проб с поверхности разных яиц. Поскольку к моменту отбора проб все яйца из данной партии уже были проданы, специалист взял пробы яиц того же производителя и той же серии со сроком реализации до 16.01», — отметила Трийну Аллика.

Все шесть образцов, проанализированных в лаборатории Labris, оказались отрицательными — бактерии сальмонеллы в них обнаружены не были. Магазин, в котором были куплены подозрительные яйца и где позже проводилась проверка, принадлежит сети Lidl.

«Узнав об инциденте, мы незамедлительно начали внутреннюю проверку и связались с производителем, чтобы выяснить все возможные сопутствующие обстоятельства. По конкретной партии мы получили лабораторные отчёты и подтверждение, что поступившие в продажу яйца были протестированы и безопасны для употребления», — рассказала руководитель по коммуникациям Lidl Eesti Катрина Сеппела.

Один из эстонских производителей яиц сообщил, что, судя по данным на упаковке, яйца, приобретённые пострадавшими, имеют польское происхождение. Согласно коду на упаковке, такие же яйца, продаваемые в сети Lidl, являются продукцией польского производителя Ovovita. Руководитель отдела обеспечения качества Эмилия Мачейчик заявила, что у компании нет проблем с бактерией сальмонеллы, а все сертификаты и результаты анализов были напрямую переданы продавцу.

Отмечается, что в выписке из больницы одного из пострадавших указано: диагноз сальмонеллёза был подтверждён, бактерии были идентифицированы как Salmonella Group D, которая включает подвид S. Enteritidis — основного возбудителя сальмонеллёза, связанного с яйцами.

Доказательства?

С юридической точки зрения, если потребителю причинён вред из-за некачественного товара, он имеет право требовать возмещения ущерба от продавца. Некачественным товаром может быть как испорченный продукт питания, так и, например, некачественное бытовое изделие.

Однако есть один нюанс: прежде чем подать требование о возмещении ущерба, потребитель должен собрать доказательства, подтверждающие, что вред был причинён именно некачественным товаром.

«В данном случае вред, вероятно, был вызван сальмонеллой, содержащейся в яйцах. Департамент по защите прав потребителей не смог установить наличие сальмонеллы в яйцах той же серии. В таком случае на проверку в ведомство следовало бы передать именно те яйца, которые семья употребила после покупки. Они должны быть переданы вместе с упаковкой», — говорит юрист компании Progressor Игорь Алексин.

Однако, добавляет он, если все яйца уже съедены, доказать причинно-следственную связь того, что семья заразилась сальмонеллой именно из-за этих яиц, скорее всего, невозможно.

«В этом случае спор имел бы гражданско-правовой характер, и в гражданском процессе каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Если невозможно доказать наличие сальмонеллы в приобретённых яйцах, считается, что её там не было», — заключает Игорь Алексин.

«Яйца сфотографировал муж моей сестры, пока мы все были в больнице. Сейчас они уже утилизированы», — рассказала пострадавшая Елена.

Юрист также уточняет, что при оценке причинённого вреда учитывается и роль самой пострадавшей стороны. «Яйца могут быть заражены сальмонеллой, поэтому перед употреблением требуется термическая обработка. Если эта семья не провела необходимую термическую обработку, то частично они сами способствовали возникновению вреда, то есть заражению», — пояснил Игорь Алексин.

Теоретически сальмонелла может присутствовать и в яйцах, купленных в магазине, если они получены от заражённых кур, если скорлупа загрязнена, нарушены условия хранения или повреждён защитный слой яйца.