В британском хосписе увидели «девочку в красном»: туда вызвали экзорциста!

В одном из хосписов в английском Норидже сотрудники начали жаловаться на паранормальные явления. По их словам, в здании якобы появлялись призраки, а один из работников утверждал, что видел «маленькую девочку в красном платье».

После серии таких сообщений руководство медицинского учреждения решило действовать нестандартно — и обратилось за помощью к церковным служителям, специализирующимся на так называемом «избавлении от духов».

Здание, где происходили странные события, раньше использовалось как детская больница. Позже там разместили хоспис. Именно это прошлое, по мнению некоторых сотрудников, могло быть связано с происходящим.

В переписке, которая позже стала известна журналистам, упоминалось, что в хосписе наступил «трудный период», а персонал испытывает тревогу из-за происходящего. Для успокоения работников и пациентов была проведена религиозная служба с использованием святого масла.

Через некоторое время последовало подтверждение, что специалисты по «духовной помощи» вовлечены в ситуацию. При этом официально подчёркивалось: речь шла о благословении здания, а не о классическом экзорцизме.

Какие именно явления наблюдали сотрудники и пациенты — не уточняется. Комментарии по поводу «призраков» давать отказались.

Любопытно, что вскоре после этих событий хоспис переехал в новое здание, а старое помещение перестали использовать. Некоторое время его пытались приспособить под терапевтические нужды, но затем полностью закрыли.

Подобные церковные практики применяются в Великобритании и сегодня — но крайне осторожно. Существуют строгие правила: минимальная огласка, обязательные консультации с врачами и особая осторожность, если речь идёт о людях в уязвимом состоянии.

Тем не менее, сам факт того, что в медицинском учреждении обсуждались призраки и проводились религиозные обряды, уже вызвал бурную реакцию.

Совпадение?

Коллективный стресс?

Или здание действительно хранило слишком много памяти?