Их как бы нет на Олимпиаде: российских спортсменов латвийцам не покажут

Как сообщила руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле, общественный медиахолдинг не станет освещать участие российских и белорусских атлетов в предстоящей Олимпиаде. Это предусмотрено внутренними редакционными правилами LSM, согласно которым в контенте не допускается упоминание достижений, результатов и индивидуальных выступлений спортсменов из стран, признанных государствами-агрессорами.

В моменты прямых трансляций, когда на арену будут выходить такие спортсмены, LSM планирует заменять эфир альтернативным контентом — например, саморекламой или интервью с латвийскими участниками Игр.

При этом Лочмеле отметила, что в отдельных ситуациях — если формат соревнований или развитие событий не позволяет полностью избежать упоминаний либо существует иная обоснованная причина — редакция будет четко обозначать спортсменов из России и Белоруссии как представителей государств-агрессоров.

Она также подчеркнула, что действующие принципы учитывают различные сценарии проведения соревнований и при необходимости могут быть скорректированы.

«Наша главная цель — всестороннее освещение Зимних Олимпийских игр для латвийской аудитории: с прямыми трансляциями, оперативными новостями, студийными программами, аналитикой и оригинальным контентом на телевидении, радио и цифровых платформах», — пояснила представитель LSM.

Ранее аналогичную позицию озвучила и TV3 Group, заявив, что также не будет информировать зрителей об участии в Олимпиаде спортсменов из государств-агрессоров, выступающих в нейтральном статусе.

Напомним, что в сентябре прошлого года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета разрешил атлетам из России и Белоруссии участвовать в Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо под нейтральным флагом. Латвийский олимпийский комитет выступил против этого решения, назвав подобное участие преждевременным и не соответствующим духу и ценностям Олимпийских игр.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля.