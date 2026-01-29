Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Телевизор изобрёл не один человек! Миф, в который мы верили сто лет

Редакция PRESS 29 января, 2026 17:33

Кажется, всё просто: телевизор изобрёл шотландец Джон Логи Бэрд — и точка.
Но реальная история куда страннее и запутаннее.

В январе 1926 года в тесной лондонской лаборатории собрались десятки учёных. Они смотрели на странную конструкцию из проводов, неоновых ламп и стеклянного экрана. И вдруг на экране появилось изображение — размытое, дрожащее, почти призрачное. Это было лицо куклы чревовещателя по прозвищу Стюки Билл.

Так мир впервые увидел работающий телевизор.

Бэрд действительно продемонстрировал, что движущееся изображение можно передавать по воздуху. По современным меркам картинка была ужасной, но тогда это выглядело как магия. Однако на самом деле к этому моменту телевизор уже был результатом десятков идей, экспериментов и неудач, разбросанных по разным странам.

Ещё в XIX веке учёные поняли, что свет можно превращать в электрический сигнал. Немецкий инженер Пауль Нипков придумал идею механического телевидения с вращающимся диском, который «сканировал» изображение по точкам. Русский инженер Константин Перский даже придумал слово «телевидение» — задолго до того, как технология стала реальностью.

Проблема была одна: всё это не работало как надо. Не хватало мощности, скорости и точности. И только в 1920-е годы технологии наконец сложились в рабочую схему.

Бэрд взял старые идеи, переставил элементы местами и получил результат. Его аппарат заработал — пусть плохо, но убедительно. Вскоре он начал регулярные передачи ночью, когда радиочастоты освобождались.

Но он был не один. В США и Европе другие инженеры почти одновременно показывали свои версии телевидения. Компании и изобретатели соревновались, копировали друг друга, спорили о патентах. Поэтому сегодня историки считают: телевизор не был изобретён в один момент и одним человеком — он «собрался» из множества параллельных решений.

Уже в 1930-х механическое телевидение ушло в прошлое. Его сменили электронные технологии с электронными лучами — именно они сделали телевидение массовым и пригодным для реальной жизни.

Сначала телевизоры были редкостью и стоили дорого. Война замедлила развитие. Но после неё всё изменилось: телевидение ворвалось в дома, сформировало массовую культуру, изменило новости, рекламу и развлечения. Так началась телевизионная эпоха, которую позже назовут «золотым веком».

Сегодня телевизоры выглядят совсем иначе — тонкие экраны, смартфоны, стриминг.
Но путь к ним начался с дрожащего лица куклы на крошечном экране и с десятков людей, которые одновременно пытались сделать невозможное.

И, возможно, именно поэтому у телевизора нет одного изобретателя.
 

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Требуют говорить по-русски! Работники заправок жалуются на хамство клиентов (1)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

