Беттель: ЕС нужен сильный представитель для переговоров с РФ. Каллас не годится

Европа должна возобновить диалог с Кремлём, если она хочет приблизить окончание войны в Украине, заявил вице-премьер Люксембурга в интервью Euronews. Ксавье Беттель обозначил свою заинтересованность в участии в неформальных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Нам нужно поговорить с ними, если мы хотим найти решение", - сказал Беттель в утренней программе Euronews "Европа сегодня".

"И если я (представляющий Люксембург) слишком мал для этого, то президент Макрон или кто-то другой вполне может представить Европу, поскольку Москва не хочет говорить с Кайей Каллас", - добавил он, имея в виду главу внешнеполитического ведомства ЕС.

Беттель, который будучи премьер-министром встречался с Путиным в Москве в 2015 году, сказал, что ему самому "не хватает самомнения" для того, чтобы называть себя подходящим человеком для ведения переговоров от имени ЕС.

Ранее ряд лидеров стран блока, включая премьера Италии Джорджу Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона заявили о необходимости установления диалога Москва-Брюссель по мирному урегулированию конфликта в Украине. Следом Еврокомиссия допустила такую возможность, правда, пока неясно, кто будет эмиссаром на таких переговорах.

"Кто представляет Европу? Я вижу, что Каи Каллас не было, например, в Вашингтоне, когда шли переговоры с президентом [Дональдом Трампом]. А ведь это её работа", - сказал Беттель, добавив, что Евросоюзу нужен "напрямую избранный" лидер.

"Либо председателем Комиссии, либо председателем Совета должен быть тот, кто имеет легитимность и от избирателей", - уточнил Беттель, подчеркнув, что тогда у Европы появится "действительно сильный лидер. Пока же Европы нигде нет".

Ксавье Беттель также поднял вопрос о внешней политике Дональда Трампа. "Трамп - бизнесмен. Он хочет иметь результаты, быстрые результаты", - сказал он. "ООН для него слишком сложна".

По его мнению, Совет мира, недавно созданный американским президентом, с целью, как считают некоторые, заменить им Организацию Объединённых Наций, не является хорошей новостью для малых стран. "Если международное право и международные нормы не будут соблюдаться, то всё будет зависеть от сильнейших и крупнейших держав. Это недопустимо для меня, это нехорошо для многих стран", - пояснил наш собеседник.

Кроме того, считает он, членство российского лидера Путина в совете, возглавляемом США, который изначально был создан для содействия миру в Палестине, также само по себе проблематично для Европы.

"Представьте, Россия сидит за столом переговоров, когда это Совет мира (...) Я просто хочу напомнить, что Россия является агрессором в Украине. И поэтому создавать впечатление, что они миротворцы, - это тоже немного странно", - сказал люксембургский политик.

Говоря с нашим журналистом перед началом заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе, на котором министры, как ожидается, поддержат включение иранского Корпуса стражей революции (КСИР) в список террористических организаций, Беттель выразил надежду, что ЕС сможет тем самым послать "мощный сигнал иранскому народу".