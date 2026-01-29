Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Беттель: ЕС нужен сильный представитель для переговоров с РФ. Каллас не годится

Euronews 29 января, 2026 18:47

Мир 0 комментариев

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Европа должна возобновить диалог с Кремлём, если она хочет приблизить окончание войны в Украине, заявил вице-премьер Люксембурга в интервью Euronews. Ксавье Беттель обозначил свою заинтересованность в участии в неформальных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Нам нужно поговорить с ними, если мы хотим найти решение", - сказал Беттель в утренней программе Euronews "Европа сегодня".

"И если я (представляющий Люксембург) слишком мал для этого, то президент Макрон или кто-то другой вполне может представить Европу, поскольку Москва не хочет говорить с Кайей Каллас", - добавил он, имея в виду главу внешнеполитического ведомства ЕС.

Беттель, который будучи премьер-министром встречался с Путиным в Москве в 2015 году, сказал, что ему самому "не хватает самомнения" для того, чтобы называть себя подходящим человеком для ведения переговоров от имени ЕС.

Ранее ряд лидеров стран блока, включая премьера Италии Джорджу Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона заявили о необходимости установления диалога Москва-Брюссель по мирному урегулированию конфликта в Украине. Следом Еврокомиссия допустила такую возможность, правда, пока неясно, кто будет эмиссаром на таких переговорах.

"Кто представляет Европу? Я вижу, что Каи Каллас не было, например, в Вашингтоне, когда шли переговоры с президентом [Дональдом Трампом]. А ведь это её работа", - сказал Беттель, добавив, что Евросоюзу нужен "напрямую избранный" лидер.

"Либо председателем Комиссии, либо председателем Совета должен быть тот, кто имеет легитимность и от избирателей", - уточнил Беттель, подчеркнув, что тогда у Европы появится "действительно сильный лидер. Пока же Европы нигде нет".

Ксавье Беттель также поднял вопрос о внешней политике Дональда Трампа. "Трамп - бизнесмен. Он хочет иметь результаты, быстрые результаты", - сказал он. "ООН для него слишком сложна".

По его мнению, Совет мира, недавно созданный американским президентом, с целью, как считают некоторые, заменить им Организацию Объединённых Наций, не является хорошей новостью для малых стран. "Если международное право и международные нормы не будут соблюдаться, то всё будет зависеть от сильнейших и крупнейших держав. Это недопустимо для меня, это нехорошо для многих стран", - пояснил наш собеседник.

Кроме того, считает он, членство российского лидера Путина в совете, возглавляемом США, который изначально был создан для содействия миру в Палестине, также само по себе проблематично для Европы.

"Представьте, Россия сидит за столом переговоров, когда это Совет мира (...) Я просто хочу напомнить, что Россия является агрессором в Украине. И поэтому создавать впечатление, что они миротворцы, - это тоже немного странно", - сказал люксембургский политик.

Говоря с нашим журналистом перед началом заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе, на котором министры, как ожидается, поддержат включение иранского Корпуса стражей революции (КСИР) в список террористических организаций, Беттель выразил надежду, что ЕС сможет тем самым послать "мощный сигнал иранскому народу".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице
Важно

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице (1)

Требуют говорить по-русски! Работники заправок жалуются на хамство клиентов
Важно

Требуют говорить по-русски! Работники заправок жалуются на хамство клиентов (1)

«Зарплата зависит от отношения»: объявление о работе вызывает и смех и слезы
Важно

«Зарплата зависит от отношения»: объявление о работе вызывает и смех и слезы (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Читать
Загрузка

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Читать

У них на службе ИИ! Россия может повлиять на выборы в Сейм: Сартс

Новости Латвии 19:37

Новости Латвии 0 комментариев

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Читать

Жир, которого вы не видите, может «съедать» мозг

Азбука здоровья 19:23

Азбука здоровья 0 комментариев

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

Читать

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Важно 19:22

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Читать

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

Новости Латвии 19:13

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Читать