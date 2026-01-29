Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жир, которого вы не видите, может «съедать» мозг

Редакция PRESS 29 января, 2026 19:23

Азбука здоровья 0 комментариев

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

Новое исследование показало: для мозга важно не только количество жира в теле, но и то, где именно он накапливается. Некоторые «скрытые» жировые сценарии оказались связаны с ускоренным старением мозга, снижением памяти и повышенным риском неврологических заболеваний.

Учёные изучили МРТ-данные почти 26 тысяч человек и выявили два особенно тревожных варианта распределения жира.

Один из них связан с повышенным содержанием жира в поджелудочной железе. Речь идёт не об общем лишнем весе: у таких людей жира в поджелудочной в два–три раза больше нормы, а иногда и значительно выше, чем у худых. При этом печень может выглядеть вполне нормально. Именно поэтому риск часто остаётся незамеченным — внимание обычно сосредоточено на «жировой печени», а не на поджелудочной. Между тем именно этот вариант оказался тесно связан с уменьшением объёма серого вещества, ускоренным «старением» мозга и когнитивным снижением.

Второй сценарий — так называемый «худой жир». Это люди, которые не выглядят сильно полными и не имеют критического индекса массы тела, но при этом несут слишком много жира по отношению к мышцам. Такой жир распределяется по телу широко и часто накапливается в области живота, оставаясь почти незаметным внешне. У людей с этим типом также фиксировались потеря объёма мозга, ухудшение когнитивных функций и более высокие неврологические риски.

Долгое время считалось, что главный фактор опасности — само ожирение. Однако новые данные показывают: два человека с одинаковым весом могут иметь совершенно разный риск для мозга. Решающим становится соотношение жира и мышц, накопление жира во внутренних органах и то, какие именно органы он затрагивает. Судя по всему, мозг реагирует на такие изменения особенно чувствительно.

Самое тревожное в этом открытии — его незаметность. Человек может не считать себя полным, не иметь «критического» веса и не подозревать о проблеме. А процессы уже идут — медленно, тихо, без явных симптомов.

Выводы здесь каждый сделает сам.
Но теперь ясно одно: зеркало и весы больше не дают полной картины того, что происходит с мозгом.

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице
Важно

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?
Важно

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

«Зарплата зависит от отношения»: объявление о работе вызывает и смех и слезы
Важно

«Зарплата зависит от отношения»: объявление о работе вызывает и смех и слезы

Трамп: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

У них на службе ИИ! Россия может повлиять на выборы в Сейм: Сартс

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Беттель: ЕС нужен сильный представитель для переговоров с РФ. Каллас не годится

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

