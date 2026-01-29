Жир, которого вы не видите, может «съедать» мозг

Новое исследование показало: для мозга важно не только количество жира в теле, но и то, где именно он накапливается. Некоторые «скрытые» жировые сценарии оказались связаны с ускоренным старением мозга, снижением памяти и повышенным риском неврологических заболеваний.

Учёные изучили МРТ-данные почти 26 тысяч человек и выявили два особенно тревожных варианта распределения жира.

Один из них связан с повышенным содержанием жира в поджелудочной железе. Речь идёт не об общем лишнем весе: у таких людей жира в поджелудочной в два–три раза больше нормы, а иногда и значительно выше, чем у худых. При этом печень может выглядеть вполне нормально. Именно поэтому риск часто остаётся незамеченным — внимание обычно сосредоточено на «жировой печени», а не на поджелудочной. Между тем именно этот вариант оказался тесно связан с уменьшением объёма серого вещества, ускоренным «старением» мозга и когнитивным снижением.

Второй сценарий — так называемый «худой жир». Это люди, которые не выглядят сильно полными и не имеют критического индекса массы тела, но при этом несут слишком много жира по отношению к мышцам. Такой жир распределяется по телу широко и часто накапливается в области живота, оставаясь почти незаметным внешне. У людей с этим типом также фиксировались потеря объёма мозга, ухудшение когнитивных функций и более высокие неврологические риски.

Долгое время считалось, что главный фактор опасности — само ожирение. Однако новые данные показывают: два человека с одинаковым весом могут иметь совершенно разный риск для мозга. Решающим становится соотношение жира и мышц, накопление жира во внутренних органах и то, какие именно органы он затрагивает. Судя по всему, мозг реагирует на такие изменения особенно чувствительно.

Самое тревожное в этом открытии — его незаметность. Человек может не считать себя полным, не иметь «критического» веса и не подозревать о проблеме. А процессы уже идут — медленно, тихо, без явных симптомов.

Выводы здесь каждый сделает сам.

Но теперь ясно одно: зеркало и весы больше не дают полной картины того, что происходит с мозгом.