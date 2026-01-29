Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Он особо указывает на опыт прошлогодних выборов в самоуправления, где организационные недостатки и проблемы с инфраструктурой значительно подорвали доверие избирателей к избирательному процессу.

"На мой взгляд, когда мы говорим о различных гибридных атаках, может каких-то партиях, которые продвигают враждебные для Латвии нарративы, нам нужно обязательно говорить о том, где наши собственных недоработки, где, возможно, не всегда наша политическая элита действует понятно, чтобы не делать не определенные социальные группы уязвимыми к этой волне пропаганды и гибридных нападок, которые идут с внешней стороны", - отмечает Розенвалдс.