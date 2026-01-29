Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы уже на два поколения вперед рассеяли ненависть: экс-премьер Биркавс

Редакция PRESS 29 января, 2026 21:53

Основатель Латвийского общества юристов, министр иностранных дел Латвии при пяти кабинетах и бывший премьер Латвии Валдис Биркавс в программе "Акцент" заявил, что мы не может создать единую политическую нацию и наладить экономику, потому, что в наши сердца уже на два поколения вперед засеяли ненависть.

Экс-премьер отметил, что Латвии нужно менять всю систему.

"Горизонт планирования на уровне 2035 года - этого недостаточно, нужно установить его на 2050, потому что нам всё нужно менять! Мы за 30 лет трижды упустили возможность стать страной с устойчивой экономикой. Мы страна, которая развивается, и очень многое уже сделано, но посмотрите, что мы пережили за эти 30 лет. Мы пережили три банковских кризиса, пережили крах четырёх крупнейших банков, экспансию кредитов и перегрев рынка недвижимости, пандемию и близость войны. Я могу еще долго перечислять, но все эти события - это внешние риски, которые будут преследовать нас до тех пор, пока мы из системы конвергенции не перейдём на структурные образования", - объясняет Биркавс.

Конвернгенция - это когда малоразвитая страна перенимает всё у более развитых стран, объясняет Биркавс, отмечая, что этот подход какое-то время был правильным, но он себя уже исчерпал к 2007 году.

"У нас трижды была возможность провести серьезные структурные преобразования, политики должны были воздерживаться от того, чтобы только увеличивать зарплаты, увеличивать блага, вместо этого они должны были создавать структуры экономики, которые будут устойчивыми", - говорит бывший политик.

Биркавс отмечает, что структурные преобразования требуют полного преобразования образовательной системы, полной смены банковских преимуществ и полной реконструкции государственного управления. Он также отмечает, что государственной бюрократии нужен аудит.

Биркавс говорит также, что успешная, устойчивая экономика не возможна в условиях такого раздробленного общества, каким сейчас стала Латвия.

"Как сегодня говорить о политической нации, когда вокруг сеется ненависть? Мы уже на два поколения вперед засеяли ненависть. (...) Мы создаем атмосферу какой-то непонятной, тёмной страны, принимая какие-то непонятные законы", - сетует он. 

Биркавс предупреждает: ненависть, посеянная сегодня, будет иметь долгосрочные последствия, сказываясь на жизни общества ещё как минимум два поколения. 

