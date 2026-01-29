После скандала с собаками: в Бауске назначен новый начальник полиции

Рассказывая депутатам о своих целях, Икауниекс подчеркнул необходимость укреплять связь с обществом и присутствовать в повседневных ситуациях. Он также планирует сплотить коллектив и усилить профилактическую работу с детьми и молодежью — для этого введет должность инспектора по делам несовершеннолетних.

Икауниекс 21 год работал в государственных и муниципальных учреждениях безопасности — от инспектора до начальника муниципальной полиции. Он служил в муниципальных полициях Юрмалы и Огрского края, в Государственной полиции, Налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов.

«Моя мотивация — наладить работу полиции самоуправления в Бауском крае. Точно так же, как в Огрском крае, начиная работу на должности начальника муниципальной полиции, и в работе полиции самоуправления Бауского края я вижу много вызовов, но они меня не пугают, потому что я поставил свои цели, которые планирую реализовать», — прокомментировал новый руководитель полиции.

Он утверждает, что способен принимать непопулярные, но обоснованные решения, в том числе в условиях повышенного стресса, брать на себя управление кризисными ситуациями.

Работу в полиции самоуправления Икауниекс планирует начать с оценки текущей ситуации — изучения и оценки существующих процессов, определения приоритетов, составления плана действий.

«Сегодня полиция самоуправления — это уже не только учреждение контроля и генерации штрафов. Я убежден, что муниципальная полиция — это профилактическая, образовательная и ориентированная на сотрудничество с обществом институция», — считает Икауниекс.

Как сообщалось ранее, 10 октября в волости Брунавас Бауского края охотник застрелил трех собак птицевода Модриса Коновалова. Они находились на чужом участке, хозяйка которого вызвала стражей порядка. По ее словам, собаки вели себя агрессивно и охраняли растерзанную косулю. На место приехали муниципальные полицейские, которые вызвали охотника. Он собак застрелил. Две собаки были еще щенками.

Госполиция начала уголовный процесс. В свою очередь, муниципальная полиция возбудила два дела об административных правонарушениях. Одно — за то, что животное причинило вред другому животному, а второе — за то, что собаки бродили без присмотра.

Начальник местной муниципальной полиции Эгил Гайлис на время проверки был отстранен от исполнения обязанностей, а затем уволен. Основание для увольнения — заключения комиссии, проводящей служебную проверку.