Трамп: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

Официальных подтверждений заявлениям Трампа относительно договоренности о прекращении ударов ни от Кремля, ни от украинских властей пока не поступало.
Журналист британской газеты Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что о прекращении огня чиновники в Украине узнали из заявлений Трампа и сигнала от России не получали. Они пока не уверены, что перемирие достигнуто, написал Миллер в соцсети X.
News: Donald Trump has said Vladimir Putin agreed not to fire on Kyiv for a week amid frigid temperatures in the Ukrainian capital, after the US president personally asked his Russian counterpart to do so.— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 29, 2026
Ukrainian officials tell me they learned of this from Trump's remarks,…