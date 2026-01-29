Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему коты разговаривают с людьми как с котятами? У этого есть научное объяснение

Редакция PRESS 29 января, 2026 18:11

Животные

Кошки ведут себя с людьми не так, как друг с другом — и это давно привлекло внимание этологов. Мяуканье, «разговоры», топтание лапами, принесённая «добыча» — всё это не характерно для общения взрослых кошек между собой, но регулярно появляется в контакте с человеком.

Исследования поведения домашних кошек показывают:
во взрослом возрасте кошки почти не мяукают в адрес других кошек. Мяуканье — это форма коммуникации котят с матерью, связанная с просьбами о внимании, еде и защите.

С людьми кошки сохраняют именно этот тип взаимодействия.

Учёные объясняют это так: человек не вписывается в кошачью социальную систему как «другая взрослая кошка». Мы иначе двигаемся, не используем запаховую маркировку, не читаем хвост и уши так, как это делают кошки. Поэтому взрослый социальный режим между кошками просто не включается.

Вместо него остаётся более универсальная и надёжная модель — поведение, используемое в отношениях «взрослый–детёныш».

Отсюда и знакомые всем сигналы:

мяуканье с разной интонацией как способ привлечь внимание;
«молочный шаг» лапами, связанный с ранним периодом жизни;
медленное моргание как знак отсутствия угрозы;
попытки «обучать» охоте, принося игрушки или добычу.

Важно: кошки не считают людей буквально котятами и не путают нас с собой. Речь идёт не о «заблуждении», а о выборе стратегии общения. С точки зрения животного, этот формат работает лучше всего: он снижает напряжение, даёт предсказуемую реакцию и укрепляет связь.

По сути, домашняя кошка использует по отношению к человеку социальную модель, сформированную в раннем развитии, потому что она оказалась наиболее эффективной в межвидовом контакте.

Именно поэтому отношения кошек с людьми часто выглядят «детскими», но при этом остаются устойчивыми и сложными. Это не инфантилизм и не дрессировка — а результат эволюции поведения в условиях совместной жизни.

Так что, когда кот с вами разговаривает, он не «очеловечивается».
Он просто общается единственным способом, который, с его точки зрения, действительно работает.

 

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет
Важно

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице
Важно

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?
Важно

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Трамп: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

Важно 20:51

Важно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Важно 20:45

Важно

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

У них на службе ИИ! Россия может повлиять на выборы в Сейм: Сартс

Новости Латвии 19:37

Новости Латвии

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Жир, которого вы не видите, может «съедать» мозг

Азбука здоровья 19:23

Азбука здоровья

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Важно 19:22

Важно

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

Новости Латвии 19:13

Новости Латвии

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Беттель: ЕС нужен сильный представитель для переговоров с РФ. Каллас не годится

Мир 18:47

Мир

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

