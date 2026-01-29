Почему коты разговаривают с людьми как с котятами? У этого есть научное объяснение

Исследования поведения домашних кошек показывают:

во взрослом возрасте кошки почти не мяукают в адрес других кошек. Мяуканье — это форма коммуникации котят с матерью, связанная с просьбами о внимании, еде и защите.

С людьми кошки сохраняют именно этот тип взаимодействия.

Учёные объясняют это так: человек не вписывается в кошачью социальную систему как «другая взрослая кошка». Мы иначе двигаемся, не используем запаховую маркировку, не читаем хвост и уши так, как это делают кошки. Поэтому взрослый социальный режим между кошками просто не включается.

Вместо него остаётся более универсальная и надёжная модель — поведение, используемое в отношениях «взрослый–детёныш».

Отсюда и знакомые всем сигналы:

мяуканье с разной интонацией как способ привлечь внимание;

«молочный шаг» лапами, связанный с ранним периодом жизни;

медленное моргание как знак отсутствия угрозы;

попытки «обучать» охоте, принося игрушки или добычу.

Важно: кошки не считают людей буквально котятами и не путают нас с собой. Речь идёт не о «заблуждении», а о выборе стратегии общения. С точки зрения животного, этот формат работает лучше всего: он снижает напряжение, даёт предсказуемую реакцию и укрепляет связь.

По сути, домашняя кошка использует по отношению к человеку социальную модель, сформированную в раннем развитии, потому что она оказалась наиболее эффективной в межвидовом контакте.

Именно поэтому отношения кошек с людьми часто выглядят «детскими», но при этом остаются устойчивыми и сложными. Это не инфантилизм и не дрессировка — а результат эволюции поведения в условиях совместной жизни.

Так что, когда кот с вами разговаривает, он не «очеловечивается».

Он просто общается единственным способом, который, с его точки зрения, действительно работает.