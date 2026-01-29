Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Еврокомиссия уволила одного из самых успешных дипломатов Эстонии

© LETA 29 января, 2026 18:05

Мир 0 комментариев

По сообщению Politico, Европейская комиссия уволила многолетнего еврочиновника Хенрика Хололея, который в последнее время работал в Генеральном директорате по международному партнерству, пишет Postimees.

Пару лет назад Европейская прокуратура возбудила в отношении Хололея уголовное дело. Предположительно, причиной стал обмен конфиденциальной информацией о крупной авиационной сделке с Катаром на подарки для себя и своего ближайшего окружения, такие как отдых в пятизвездочном отеле в Дохе.

Впоследствии Еврокомиссия также начала внутреннее расследование в отношении Хололея в связи с возможным конфликтом интересов и нарушением правил прозрачности, получения подарков и раскрытия документов. В результате он потерял пост генерального директора Генерального директората по мобильности и транспорту и был переведен на более низкую должность в Директорат по международному партнерству. Теперь Хололей лишился и этой должности.

"Я разочарован, но принимаю решение комиссии и рад, что этот долгий процесс наконец завершен", – заявил Хололей изданию Politico.

Хололей рассказал изданию Postimees, что проработал в Еврокомиссии почти 22 года и, конечно, разочарован, но оспаривать решение не собирается. "Это были захватывающие годы. У меня была возможность поспособствовать введению в 2022 году санкций против российской авиации".

На вопрос о дальнейших планах Хололей ответил, что расскажет о них позже. "Шаг за шагом".

Скандал разразился весной 2023 года, когда выяснилось, что Хенрик Хололей, на тот момент самый высокопоставленный еврочиновник из Эстонии, совершил поездку за счет Катара в то время, когда возглавляемый им транспортный директорат вел переговоры по авиационному соглашению между ЕС и Катаром.

После того как инцидент стал достоянием общественности, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование деятельности Хололея. Из отчета OLAF выяснилось, что Катар предлагал Хололею и его семье десятки перелетов бизнес-классом, оплачиваемый отдых и подарки на общую сумму в несколько десятков тысяч евро.

За восемь лет, которые изучили следователи, генеральный директор совершил 237 зарубежных визитов, из которых не менее 25 были оплачены Катаром – напрямую или косвенно через подконтрольные ему компании.

Хололей, работавший в Брюсселе с конца 1990-х годов, считается одним из самых успешных дипломатов Эстонии: он был главой кабинета еврокомиссара Сийма Калласа, затем занимал пост заместителя генерального секретаря Еврокомиссии, а с 2015 года возглавлял Генеральный директорат по мобильности и транспорту.

Трамп: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

У них на службе ИИ! Россия может повлиять на выборы в Сейм: Сартс

Новости Латвии 19:37

Новости Латвии 0 комментариев

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Жир, которого вы не видите, может «съедать» мозг

Азбука здоровья 19:23

Азбука здоровья 0 комментариев

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Важно 19:22

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

Новости Латвии 19:13

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Беттель: ЕС нужен сильный представитель для переговоров с РФ. Каллас не годится

Мир 18:47

Мир 0 комментариев

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

