Еврокомиссия уволила одного из самых успешных дипломатов Эстонии

Пару лет назад Европейская прокуратура возбудила в отношении Хололея уголовное дело. Предположительно, причиной стал обмен конфиденциальной информацией о крупной авиационной сделке с Катаром на подарки для себя и своего ближайшего окружения, такие как отдых в пятизвездочном отеле в Дохе.

Впоследствии Еврокомиссия также начала внутреннее расследование в отношении Хололея в связи с возможным конфликтом интересов и нарушением правил прозрачности, получения подарков и раскрытия документов. В результате он потерял пост генерального директора Генерального директората по мобильности и транспорту и был переведен на более низкую должность в Директорат по международному партнерству. Теперь Хололей лишился и этой должности.

"Я разочарован, но принимаю решение комиссии и рад, что этот долгий процесс наконец завершен", – заявил Хололей изданию Politico.

Хололей рассказал изданию Postimees, что проработал в Еврокомиссии почти 22 года и, конечно, разочарован, но оспаривать решение не собирается. "Это были захватывающие годы. У меня была возможность поспособствовать введению в 2022 году санкций против российской авиации".

На вопрос о дальнейших планах Хололей ответил, что расскажет о них позже. "Шаг за шагом".

Скандал разразился весной 2023 года, когда выяснилось, что Хенрик Хололей, на тот момент самый высокопоставленный еврочиновник из Эстонии, совершил поездку за счет Катара в то время, когда возглавляемый им транспортный директорат вел переговоры по авиационному соглашению между ЕС и Катаром.

После того как инцидент стал достоянием общественности, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование деятельности Хололея. Из отчета OLAF выяснилось, что Катар предлагал Хололею и его семье десятки перелетов бизнес-классом, оплачиваемый отдых и подарки на общую сумму в несколько десятков тысяч евро.

За восемь лет, которые изучили следователи, генеральный директор совершил 237 зарубежных визитов, из которых не менее 25 были оплачены Катаром – напрямую или косвенно через подконтрольные ему компании.

Хололей, работавший в Брюсселе с конца 1990-х годов, считается одним из самых успешных дипломатов Эстонии: он был главой кабинета еврокомиссара Сийма Калласа, затем занимал пост заместителя генерального секретаря Еврокомиссии, а с 2015 года возглавлял Генеральный директорат по мобильности и транспорту.