Скоро мы получим космические счета за отопление и ужаснёмся: мэр Даугавпилса

Редакция PRESS 30 января, 2026 12:08

Новости Латвии 0 комментариев

-Это одна из самых холодных зим на моей памяти. Уже месяц температура стабильно держится в районе -10-15 C°, периодически "проваливаясь" до -20-24 C°. И, как нам вчера сообщили правящие "кризиса в энергетике нет". Не поспоришь. Технически все верно. Газ есть, батареи теплые, апокалипсиса не предвидится. Другое дело, что министры пока не говорят громко о кризисе социальном. А до получения коммунальных счетов за январь с космическими цифрами в графе "отопление", остается недели две..., - пишет Андрей Элксниньш, мэр Даугавпилса, в Фейсбуке.

-Предвосхищая бурю, столица строго наказала министрам подготовиться к неминуемому и разработать эффективное. И дала подсказку, что денег на помощь можно попробовать отжать у самоуправлений. Министры дружно обещали подумать и рассмотреть.

А пока они будут думать, рассматривать, совещаться, консультироваться и непременно рисовать красивые карты, народ будет падать в долговую яму. Печальный сценарий? Безусловно! Но... не для всех.

Теперь, следите за руками. Зима холодная. Значит, больше топим. Больше топим - выше счет. Выше счет - больше налогов и сборов уходит государству АВТОМАТИЧЕСКИ. НДС для физических лиц 12%, юридических 21%!

Причем речь не только о НДС. При большем объеме потребленного тепла государство получает больше в арифметической прогрессии:

НДС с тепловой энергии и сопутствующих услуг, акцизной составляющей в цене топлива, если тепло производится из газа или других видов топлива, платежей и сборов, связанных с энергоресурсами и их использованием, налогов и обязательных отчислений, включенных в структуру тарифов на производство и распределение энергии. Если коротко - в тарифах на отопление порядка 6-7 обязательных налоговых и схожих платежей государству!

И получается сюрреалистичная картина: людям холодно и дорого, а государству и бюджету - тепло и выгодно. Причем никакого тебе непопулярного повышения налогов или сокращения льгот накануне выборов в Сейм. Все само по себе, это погода виновата, а ручки - вот они!

Важно и то, что тепло - это не тыквенный латте. Его нельзя просто "не брать". В типовой многоэтажке ты не можешь сказать: "мне половину батареи, без сахара, спасибо".

Да, в Даугавпилсе тариф один из самых низких среди больших городов. Но "ниже, чем у других" - это не "дешево". Это "могло быть еще хуже".

Причем нагрузка ложится не только на семьи. У самоуправлений те же счета за школы, детсады, поликлиники, муниципальные здания. Плюс соцпомощь людям. И, - вангую!, - самоуправлениям скажут: "Денег нет, но вы держитесь!"

Если центр говорит "кризиса нет", а помогать предлагают на местах, это переводится просто: деньги собираются наверху, проблемы остаются внизу.

Это, конечно, не газовый шок 2022 года. Это кризис доступности тепла. Тихий, бытовой, но очень реальный.

Можно ли решить проблему? Можно. Но нужна политическая воля. Решения лежащие на поверхности:

- хотя бы временно снизить НДС на тепло в пик зимы (сейчас 12% для физлица, 21% - для юрлица, можно было бы снизить до 5% и 12%, соответственно);

- хотя бы частично компенсировать самоуправлениям рост расходов на отопление муниципальных объектов;

- четко сказать людям, какая поддержка включается автоматически, а не "будем посмотреть".

Государство нужно не только когда все горит и рушится. Иногда достаточно, чтобы оно не давало людям мерзнуть финансово.

